Reggio, inclusione lavorativa e autismo: ok in Commissione alla mozione per un tavolo permanente

Un voto unanime che rappresenta un segnale di condivisione istituzionale su un tema di grande rilevanza sociale. La Commissione consiliare, in tutte le sue componenti di centrodestra e centrosinistra, ha approvato la mozione presentata dal centrosinistra per l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente dedicato all’inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Un tavolo per costruire percorsi di lavoro personalizzati

La proposta nasce dalla necessità di promuovere una collaborazione stabile tra amministrazioni pubbliche, imprese, servizi sociali e sanitari, organizzazioni sindacali, enti del Terzo Settore, istituzioni formative e associazioni delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. L’obiettivo è favorire percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accesso al lavoro, valorizzando le competenze, le aspirazioni e le capacità di ciascuna persona.

La mozione, arricchita dai suggerimenti della dottoressa Letizia Marino per la Fondazione Marino per l’Autismo ETS e dalla dottoressa Ione Aguglia per l’associazione PROMETEO ONLUS, è stata l’occasione per accendere i riflettori su un tema particolarmente delicato.

Le finalità della mozione

Tra le finalità indicate nella mozione figurano il coinvolgimento delle imprese, la promozione di tirocini e percorsi di accompagnamento professionale, la presenza di figure di supporto e il monitoraggio dei risultati raggiunti. Il tavolo potrà inoltre favorire il coordinamento tra i soggetti coinvolti e individuare nuove opportunità per rendere l’inclusione lavorativa sempre più concreta e duratura.

L’inserimento lavorativo non rappresenta soltanto un’opportunità professionale, ma anche uno strumento fondamentale per promuovere autonomia e inclusione sociale. In questa prospettiva, è importante costruire condizioni che consentano a ogni persona di esprimere le proprie potenzialità, superando gli ostacoli che ancora limitano l’accesso al mondo del lavoro.

L’approvazione della mozione costituisce un punto di partenza per sviluppare un percorso condiviso, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di inclusione lavorativa nel territorio reggino e contribuire a una società capace di riconoscere e valorizzare le capacità di tutti, senza lasciare nessuno ai margini.