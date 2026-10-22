Caro carburante, incontri in Prefettura a Reggio: ‘Nessuna criticità durante le proteste dei tir’

Si sono svolti, presso il Palazzo del Governo, i due incontri convocati dal Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per affrontare le problematiche connesse alle manifestazioni contro il caro carburante che interessano da giorni anche questa provincia.

Il primo si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, alla presenza del Sindaco Metropolitano, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti dei manifestanti.

Al termine del confronto, questi ultimi, pur mantenendo fermo lo stato di agitazione, hanno con senso di responsabilità aderito all’invito di ridimensionare i presidi, assicurando la regolare circolazione dei mezzi ed il normale approvvigionamento dei beni.

Il Tavolo creato ieri rimarrà aperto e pronto a veicolare agli Organi di Governo le istanze dei manifestanti e le ragioni delle proteste.

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Il secondo incontro con categorie e istituzioni

Questa mattina il Prefetto ha invece incontrato, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Coldiretti, Assolatte, Assalzoo, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dell’Ordine dei Farmacisti, della SACAL e dell’Autorità Rifiuti e risorse idriche Calabria.

Tutti gli intervenuti hanno evidenziato, al netto delle difficoltà dovute alla limitata circolazione dei mezzi pesanti ed alle fisiologiche riduzioni degli approvvigionamenti, che non si sono registrate situazioni di particolare criticità.

È stato rappresentato, tra l’altro, che sul territorio provinciale non sono mancati farmaci e i presidi sanitari hanno regolarmente erogato le prestazioni; la temporanea disponibilità limitata di carburante per gli aeromobili non ha in alcun modo ridotto l’operatività dello scalo reggino, che oggi pomeriggio riceverà i necessari rifornimenti; sono riprese regolarmente le attività di smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti, che negli ultimi giorni avevano comportato un rallentamento nel conferimento a discarica degli rsu raccolti nei Comuni.

Da oggi, peraltro, con la rimodulazione della protesta si è avviata la progressiva “normalizzazione” della distribuzione dei prodotti, che nel giro di alcuni giorni consentirà di tornare alla piena operatività di tutti i punti vendita.

Vivo apprezzamento è stato inoltre manifestato per l’operato del personale delle Forze dell’Ordine, impegnato a garantire in questi giorni il contemperamento del diritto di manifestazione con il diritto alla circolazione dei mezzi e delle persone, nonché il transito dei mezzi che trasportano merci deperibili, dei trasporti urgenti e di quelli collegati ai servizi pubblici essenziali.

Al riguardo, il Prefetto, nel sottolineare che le manifestazioni si sono svolte senza criticità, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Questore, ha assicurato che l’attenzione sarà mantenuta elevata, ed ha invitato a segnalare tempestivamente – ove si verificassero – eventuali situazioni illecite, al fine di consentire il pronto intervento delle Forze di polizia.