Comunali a Reggio, un voto di differenza tra Colica e Nucera: la decisione del Tar

Seggio della Lega in bilico tra Colica e Nucera. I giudici dispongono nuove verifiche su una sezione contestata dalla ricorrente e quattro indicate dall'attuale consigliera

Anche il secondo ricorso elettorale relativo alla composizione del Consiglio comunale di Reggio Calabria approda a una nuova fase. Dopo quanto deciso per la vicenda che coinvolge Alternativa Popolare e Saverio Pazzano, il TAR Calabria ha disposto ulteriori verifiche anche sul seggio della Lega, attualmente occupato da Vanessa Colica e contestato da Maria Nucera.

Una sfida tutta interna al partito, che si gioca sul filo di un solo voto e che potrebbe portare a un cambiamento tra i banchi della maggioranza di Palazzo San Giorgio.

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Colica-Nucera, saranno verificati i voti di cinque sezioni

Il risultato definitivo delle elezioni comunali dello scorso maggio aveva assegnato 580 preferenze a Vanessa Colica e 579 a Maria Nucera. Un distacco minimo che aveva spinto quest’ultima a presentare ricorso alla giustizia amministrativa, chiedendo di verificare la correttezza dei conteggi.

Adesso arriva un nuovo passaggio: il TAR ha disposto la verifica dei voti in cinque sezioni elettorali. Nello specifico, gli accertamenti riguarderanno una sezione contestata da Maria Nucera e altre quattro sezioni indicate da Vanessa Colica.

Anche l’attuale consigliera comunale della Lega, infatti, avrebbe segnalato la possibile mancata attribuzione di alcune preferenze a suo favore nelle quattro sezioni oggetto di verifica.

Una circostanza che rende ancora più aperto il confronto tra le due candidate: non soltanto Nucera, dunque, punta a recuperare voti, ma anche Colica ritiene che il risultato personale possa essere diverso da quello ufficialmente proclamato.

Saranno le verifiche disposte dai giudici a chiarire se le contestazioni trovino riscontro e se debba essere modificato il conteggio delle preferenze.

Seggio in bilico, nuova udienza il 13 gennaio

La vicenda nasce dalla nomina ad assessore di Antonino Caridi, primo degli eletti della Lega, che ha consentito a Vanessa Colica, prima dei non eletti, di fare ingresso in Consiglio comunale. Con un solo voto di differenza rispetto a Maria Nucera, però, l’attribuzione del seggio è rimasta oggetto di contestazione.

L’eventuale modifica della graduatoria potrebbe determinare la sostituzione di Colica con Nucera, senza tuttavia alterare gli equilibri numerici tra maggioranza e opposizione, trattandosi di due candidate della stessa lista.

La discussione nel merito è stata fissata dal TAR per il 13 gennaio 2027, la stessa data individuata per il ricorso di Alternativa Popolare contro l’elezione di Saverio Pazzano.

Due procedimenti distinti che potrebbero quindi incidere sulla composizione definitiva dell’Aula Battaglia. Nel frattempo, Vanessa Colica mantiene regolarmente il proprio seggio. L’esito delle verifiche stabilirà se il voto di vantaggio ottenuto al termine delle operazioni elettorali sarà confermato oppure se la graduatoria interna della Lega dovrà essere modificata.