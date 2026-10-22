Trasporto scolastico a Reggio, i Progressisti metropolitani: ‘Contributo straordinario per i Comuni’

Il costo del carburante non può ricadere sulle famiglie e sui piccoli Comuni. Per questo il Gruppo Consiliare Progressisti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, composto dai Consiglieri Domenico Mantegna, Sandro Repaci, Carmelo Versace e Vittoria Luciano, annuncia che presenterà nel prossimo Consiglio Metropolitano una proposta per l’assegnazione di un contributo straordinario aggiuntivo a tutti i Comuni metropolitani che gestiscono con mezzi propri il servizio di scuolabus, per far fronte ai maggiori costi per consumi di carburante.

La proposta, che coprirà l’intera durata dell’anno scolastico 2026/2027 (settembre 2026 – giugno 2027), prevede un contributo calcolato sui chilometri effettivamente percorsi o, in forma forfettaria, di 400 euro al mese per ogni scuolabus comunale, per garantire continuità del servizio anche nelle frazioni collinari e più periferiche.

«Il gasolio è aumentato di oltre il 20% negli ultimi due anni. Proprio in questi giorni si registrano ovunque e segnatamente nel territorio della città metropolitana pacifiche ma partecipate proteste di agricoltori ed autotrasportatori.

I Comuni, soprattutto quelli sotto i 10.000 abitanti, stanno facendo sforzi enormi per tenere in piedi il servizio. La Città Metropolitana non può girarsi dall’altra parte – dichiarano i Consiglieri Mantegna, Repaci, Versace e Luciano – Con i fondi aggiuntivi del Fondo Unico per l’Inclusione, aumentato di 158 milioni per il 2026, e con le risorse del Ministero dell’Interno per il trasporto scolastico, abbiamo la copertura finanziaria. Ora serve una scelta politica: stare dalla parte dei Comuni e delle famiglie».