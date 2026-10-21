Caro carburanti, Tridico: ‘Credito d’imposta sul gasolio finanziato dall’UE’

“In Italia, Francia, Spagna, Belgio si protesta contro il carovita, il carburante alle stelle e la mancanza di alloggi. E noi rispondiamo con un bilancio per il 2027 che punta sul combinato disposto austerity-riarmo. Contro il caro affitti e contro il carovita non c’è un centesimo, però nella proposta che voteremo concediamo ulteriori 5 milioni per il fondo europeo sulla difesa, 20 milioni per la mobilità militare e 7 milioni per l’industria della difesa.

Stanziamenti che si aggiungono agli scostamenti nazionali per il riarmo: solo in Italia ben 14 miliardi l’anno. Noi proponiamo invece per agricoltori e autotrasportatori un credito d’imposta sul gasolio finanziato dall’UE, sul modello Sure durante il Covid, con risorse provenienti da una tassa sugli extraprofitti UE delle multinazionali del petrolio. Questo servirebbe per andare incontro a chi protesta in Calabria, Puglia e in tutto il Sud Italia. Le risorse ci sono: prendiamole dagli extraprofitti e non dalle tasche dei cittadini”.