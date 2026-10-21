Il MArRC premiato alla 25ª edizione del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace

Un riconoscimento all’eccellenza culturale, alla tutela del patrimonio archeologico e alla capacità di rendere la storia accessibile a tutti. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) è tra i protagonisti della 25ª edizione del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace, ideato e promosso da Giuseppe Tripodi, presidente dell’Associazione Pro Loco Città di Reggio Calabria e patron della manifestazione.

Il premio al direttore Fabrizio Sudano

A ricevere il prestigioso riconoscimento per il Museo è stato il direttore Fabrizio Sudano, alla guida di un’istituzione che rappresenta uno dei principali presìdi culturali della città e un punto di riferimento internazionale per la conoscenza della storia antica. Il premio assume un significato particolare anche alla luce del lavoro portato avanti dalla direzione del museo, impegnata a rafforzarne il ruolo, promuoverne le collezioni e rendere sempre più fruibile e attrattivo un patrimonio di straordinario valore.

Negli ultimi anni, la valorizzazione del MArRC si conferma una sfida centrale per il territorio: non soltanto conservare tesori inestimabili, a partire dai celebri Bronzi di Riace, ma anche farli conoscere a un pubblico sempre più ampio, attraverso una proposta culturale capace di coniugare ricerca scientifica, divulgazione e dialogo con la comunità. In questa prospettiva si inserisce l’attività della direzione guidata da Sudano, orientata a consolidare la centralità del museo nel panorama culturale e a rafforzarne la capacità di attrarre visitatori, studiosi e appassionati.

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La motivazione del premio

La motivazione del premio sottolinea la rilevanza internazionale del MArRC e il suo impegno nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio archeologico custodito ed esposto. Particolare attenzione viene riservata alla qualità degli allestimenti, con un riferimento specifico alle sale dei Bronzi di Riace e di Porticello, nonché al rigore scientifico che caratterizza le attività di ricerca e conservazione.

Il riconoscimento valorizza inoltre il contributo del museo alla diffusione della cultura attraverso iniziative educative e standard elevati di accessibilità fisica, cognitiva, sensoriale e culturale. Un impegno che amplia le opportunità di fruizione e conferma la funzione del MArRC come luogo aperto, inclusivo e capace di contribuire alla crescita sociale della comunità.

Nella motivazione vengono evidenziate anche la capacità di integrare innovazione tecnologica e pratiche museali tradizionali e l’attenzione al dialogo con il pubblico, caratteristiche che fanno del museo un modello di eccellenza nel panorama contemporaneo.

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Da Roma a New York

Dopo la tappa di Roma, il Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace ha raggiunto anche New York, portando oltre i confini nazionali il valore dell’identità culturale italiana. Per il MArRC, il riconoscimento rappresenta un’ulteriore occasione per ribadire il ruolo strategico del patrimonio archeologico reggino e per dare visibilità al lavoro di tutela e valorizzazione che, sotto la direzione di Fabrizio Sudano, punta a rafforzare il legame tra museo, territorio e dimensione internazionale.