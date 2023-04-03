La Fondazione Marino e la forza dell'amore. Faraone: 'Bellissima realtà reggina'

Lo racconta, in un post su Facebook,Davide Faraone, Senatore di Italia Viva che, nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, insieme al Ministro Locatelli ed a diversi esponenti politici locali, tra cui la Senatrice Tilde Minasi ha fatto visita alla Fondazione Marino. Una onlus che, da anni, opera sul territorio reggino, a disposizione di ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico.

Faraone, affascinato dalla storia dell’associazione che opera nel sociale, ha voluto ripercorrere la storia della fondazione della Onlus:

“Giovanni è un ingegnere nucleare, lavorava negli Stati Uniti, una grande carriera davanti. Poi diventa papà, due volte e per due volte viene diagnosticato l’autismo, per entrambi i suoi figli, Anthony e Giuseppe che oggi hanno 42 e 34 anni. Molla tutto: il lavoro e gli Stati Uniti, torna nel suo paese natìo. Decide di dedicare la sua vita ai figli e all’associazionismo, perché ci sono tanti altri figli in Italia di cui occuparsi.

Diventa presidente dell’Angsa (Associazione Nazionale Genitori di Persone con Autismo) e ideatore della Fondazione Marino per l’autismo onlus di Melito Porto Salvo, ad oggi l’unica struttura sanitaria residenziale esistente in Calabria. Costruita col suo sangue e con l’investimento del suo patrimonio personale”.