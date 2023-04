La Fondazione Marino e la forza dell'amore. Faraone: 'Bellissima realtà reggina'

“Stamattina sono andato a trovare Giovanni Marino in un borgo, Prunella, di un piccolissimo paese della Calabria, Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria “.

Lo racconta, in un post su Facebook,Davide Faraone, Senatore di Italia Viva che, nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, insieme al Ministro Locatelli ed a diversi esponenti politici locali, tra cui la Senatrice Tilde Minasi ha fatto visita alla Fondazione Marino. Una onlus che, da anni, opera sul territorio reggino, a disposizione di ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico.

Faraone, affascinato dalla storia dell’associazione che opera nel sociale, ha voluto ripercorrere la storia della fondazione della Onlus:

Diventa presidente dell’Angsa (Associazione Nazionale Genitori di Persone con Autismo) e ideatore della Fondazione Marino per l’autismo onlus di Melito Porto Salvo, ad oggi l’unica struttura sanitaria residenziale esistente in Calabria. Costruita col suo sangue e con l’investimento del suo patrimonio personale”.

“Giovanni è un ingegnere nucleare, lavorava negli Stati Uniti, una grande carriera davanti. Poi diventa papà, due volte e per due volte viene diagnosticato l’autismo, per entrambi i suoi figli, Anthony e Giuseppe che oggi hanno 42 e 34 anni. Molla tutto: il lavoro e gli Stati Uniti, torna nel suo paese natìo. Decide di dedicare la sua vita ai figli e all’associazionismo, perché ci sono tanti altri figli in Italia di cui occuparsi.

“Oggi vivono in questa struttura 12 persone con autismo, fra cui i suoi due figli. Vivono il presente con operatori in gamba e si preparano, un giorno, al “dopo di noi”. Io sono orgoglioso di essere amico di Giovanni Marino, felice di averlo a fianco nell’esperienza della Fondazione Italiana Autismo.

Faraone ha poi aggiunto:

“Ieri mattina sono partito molto presto da Palermo e sono andato a trovarlo, c’era la Ministra delle disabilità, Alessandra Locatelli, c’erano gli ospiti della casa, le famiglie e tutti coloro che in Giovanni hanno creduto, in questa faticosissima e bellissima avventura. Non c’era miglior modo per passare il mio 2 aprile, Domenica delle Palme e “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”.