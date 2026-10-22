Calciomercato Reggina: Domenico Girasole avrebbe chiesto alla società di poter andare via

Un fulmine a ciel sereno? Forse sì, forse no. Nel senso che fino a qualche settimana fa, una possibile separazione tra Domenico Girasole e la Reggina non avrebbe rappresentato una sorpresa assoluta. Ma dopo la prestazione offerta contro la Nissa, immaginare un addio sembrava decisamente più difficile.

E invece, proprio quando nessuno se lo aspettava, arriva un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe quasi del clamoroso: Domenico Girasole avrebbe chiesto alla società amaranto di essere liberato, davanti alla possibilità di trasferirsi in un club di categoria superiore.

Nessuna comunicazione ufficiale, è bene precisarlo. Al momento si tratta soltanto di una voce di mercato, ma la possibilità di una separazione merita attenzione.

Girasole è reggino, profondamente legato alla sua città e alla maglia amaranto. In questi anni di Serie D è stato uno dei calciatori più apprezzati dalla tifoseria, distinguendosi per attaccamento, rendimento e una particolare capacità di trovare la via del gol nonostante il ruolo di difensore.

In questa stagione, però, lo spazio a disposizione è stato decisamente ridotto. Una situazione che probabilmente il calciatore non si aspettava e che ha sicuramente inciso sulle sue valutazioni.

L’infortunio di Baldan gli aveva aperto nuovamente la possibilità di essere protagonista e proprio contro la Nissa, Girasole aveva risposto con una prestazione di livello, dimostrando ancora una volta affidabilità e senso di appartenenza.

A distanza di pochi giorni, invece, sarebbe maturata la possibilità di intraprendere un percorso diverso.

Resta da capire se l’indiscrezione troverà conferma e quale sarà la posizione della società amaranto davanti all’eventuale richiesta del calciatore. Peccato perchè forse proprio adesso per lui si sarebbero potuti aprire nuovi scenari.

A Domenico Girasole, qualora le strade dovessero davvero separarsi, auguriamo un grande in bocca al lupo. Soprattutto se ad aspettarlo c’è il professionismo.