Calciomercato Reggina: Domenico Girasole avrebbe chiesto alla società di poter andare via
La decisione matura dopo la gara vinta dagli amaranto in trasferta contro la Nissa, dove il difensore è stato anche protagonista
22 Ottobre 2026 - 23:16 | Redazione
Un fulmine a ciel sereno? Forse sì, forse no. Nel senso che fino a qualche settimana fa, una possibile separazione tra Domenico Girasole e la Reggina non avrebbe rappresentato una sorpresa assoluta. Ma dopo la prestazione offerta contro la Nissa, immaginare un addio sembrava decisamente più difficile.
E invece, proprio quando nessuno se lo aspettava, arriva un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe quasi del clamoroso: Domenico Girasole avrebbe chiesto alla società amaranto di essere liberato, davanti alla possibilità di trasferirsi in un club di categoria superiore.
Nessuna comunicazione ufficiale, è bene precisarlo. Al momento si tratta soltanto di una voce di mercato, ma la possibilità di una separazione merita attenzione.
Girasole è reggino, profondamente legato alla sua città e alla maglia amaranto. In questi anni di Serie D è stato uno dei calciatori più apprezzati dalla tifoseria, distinguendosi per attaccamento, rendimento e una particolare capacità di trovare la via del gol nonostante il ruolo di difensore.
In questa stagione, però, lo spazio a disposizione è stato decisamente ridotto. Una situazione che probabilmente il calciatore non si aspettava e che ha sicuramente inciso sulle sue valutazioni.
L’infortunio di Baldan gli aveva aperto nuovamente la possibilità di essere protagonista e proprio contro la Nissa, Girasole aveva risposto con una prestazione di livello, dimostrando ancora una volta affidabilità e senso di appartenenza.
A distanza di pochi giorni, invece, sarebbe maturata la possibilità di intraprendere un percorso diverso.
Resta da capire se l’indiscrezione troverà conferma e quale sarà la posizione della società amaranto davanti all’eventuale richiesta del calciatore. Peccato perchè forse proprio adesso per lui si sarebbero potuti aprire nuovi scenari.
A Domenico Girasole, qualora le strade dovessero davvero separarsi, auguriamo un grande in bocca al lupo. Soprattutto se ad aspettarlo c’è il professionismo.
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