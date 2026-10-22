Serie D: Reggina spettatrice, sguardo attento a quello che succede dietro. Le gare e la classifica

Il match da seguire è quello che si gioca a Lamezia tra il Sambiase e la Nissa. I calabresi in caso di vittoria andrebbero in testa alla classifica superando la Reggina che invece sarà spettatrice di giornata per il rinvio della gara con il Favara. Il Licata, in attesa dell’omologa del risultato con il Siracusa (vittoria sul campo per 2-1), rende visita al Gela, mentre il compito più agevole è quello della Nuova Igea che giocherà con l’Enna. società in pieno caos e ad oggi ancora alla ricerca di un campo per poter disputare la partita.

La classifica

Reggina 19 Sambiase 17 Avola 16 Vibonese 15 Licata 14* Nuova Igea 14 Milazzo 13 PraiaTortora 12 Nissa 9 Athletic Palermo 8 Vigor Lamezia 8 Modica 7 Siracusa (-7) 7* Favara 7 Gela (-1) 6 Trapani (-5) 4 Ragusa 3 Enna 1

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato