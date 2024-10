Viola contro Costa d’Orlando per confermarsi grande, Trimboli: “Fisicamente stiamo meglio”

Alle ore 20.00 al “PalaCalafiore” la Mood Project Reggio Calabria affronterà la Irritec Costa d’Orlando. I reggini, dopo aver ottenuto la matematica qualificazione ai play off, vorranno conquistare la quarta vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico.

Ecco il consueto pregara con le dichiarazioni dei protagonisti e le informazioni utili per seguire il match.

In casa Viola è in dubbio la presenza del coach Matteo Mecacci, alle prese con un virus influenzale.

Il match è stato presentato dall’assistant coach Francesco Trimboli:

“Costa d’Orlando è una squadra che in questo momento non si sta esprimendo al meglio, verrà qui dopo sei sconfitte consecutive ma nelle ultime gare ha lottato sino alla fine contro compagini fortissime come Palestrina, Caserta e Matera. Verranno qui con la voglia di uscire da un periodo negativo. Noi dovremo stare attenti, hanno giocatori importanti sia tecnicamente che fisicamente. Su tutti cito Di Coste, un pivot di 218 cm che potrà crearci delle difficoltà, anche Bolletta e Bortoluzzi hanno caratteristiche importanti. Dovremo arginare i loro tiratori, Balic nell’ultima gara ha avuto grandissime percentuali. La voglia di riscattare la sconfitta dell’andata sarà uno stimolo in più”. “Fisicamente – continua Trimboli – stiamo leggermente meglio, in settimana ci siamo allenati con continuità recuperando totalmente Fallucca che a Scauri ha avuto un minutaggio limitato”.