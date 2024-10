Viola, la favola neroarancio di Filippo Alessandri: “Grazie a tutti i tifosi”

E’ con una nota social che il giocatore della Viola, manifesta tutto l’attaccamento per la maglia che ha indossato durante la stagione 2018/2019 ed esalta i momenti trascorsi insieme ad un gruppo rivelatosi di altissimo livello.

Adesso vi racconto io una Favola.

“C’era una volta, il 24 Agosto 2018, a Reggio Calabria, un gruppo di persone, giocatori, che si ritrovano per iniziare una stagione sportiva in una delle Società storiche del mondo della pallacanestro. Quel gruppo inizia a lavorare come compete fare ad una squadra. Lavora duramente giorno dopo giorno cercando di dare il massimo per onorare la maglia e una città intera. Dopo poco tempo, quel gruppo di persone si amalgama, diventa una squadra, una famiglia. Lavora, suda ogni giorno senza batter ciglio, concentrato sull’obiettivo. Purtroppo inizia da subito a dover affrontare delle problematiche extracampo. Problemi societari. Un qualsiasi altro gruppo avrebbe mollato, ma quei ragazzi no. Non lo hanno fatto. Non chiedetevi il perché, perché credo che nemmeno loro lo sappiano. C’era qualcosa di inspiegabile che li tratteneva li, una sensazione che difficilmente si avverte in un gruppo, una sensazione che a parole non si può spiegare. Quei ragazzi ci credono fino in fondo, non vogliono mollare, non essere ricordati come il gruppo della Fine, ma vogliono lasciare un segno indelebile nei cuori di tutte quelle persone che gli sono vicine. Allora lottano, resistono a tutto, arrivano dove nessuno si sarebbe aspettato. Lo fanno per loro, per il loro lavoro, l’uno per l’altro, stretti da un legame inscindibile. Entrano nella storia lo fanno sgomitando contro tutto… poi arriva la stangata.” Non sono qui per puntare il dito, perché sarebbe per me, minimizzare il lavoro e il sudore versato da tutti noi. Dallo staff ai tifosi, ci siamo regalati dei momenti indimenticabili e per questo posso dire solo un grande Grazie a ognuno di voi.

È stata una bella Favola e spero che tutti ve ne ricordiate così come la ricordo io…

LA FAVOLA DEI 15 PAZZI.

Vvb guys