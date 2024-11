Viola irresistibile, Imola al tappeto.

La Viola cancella Ferrara e ritrova il sorriso davanti al suo pubblico. Contro Imola i ragazzi di coach Benedetto centrano il pronto riscatto fornendo una prestazione convincente lungo tutti i quaranti minuti di gara. Un gioco a tratti entusiasmante quello messo in mostra dalla Viola di fronte ai quasi tremila spettatori presenti al PalaCalafiore. Grande attenzione in fase difensiva e tanta concretezza in attacco, sono stati gli ingredienti che hanno consentito ai neroarancio, che nel finale del terzo quarto hanno dovuto rinunciare a Deloach uscito per un infortunio alla mano sinistra, di limitare il gioco degli avversari e fare bottino pieno. Per la Viola si tratta di un successo prezioso che consente di rilanciare le proprie ambizioni in vista del finale di campionato e di preparare nelle migliori condizioni il prossimo match sul parquet di Legnano, in programma domenica 1 marzo alle ore 18.

TABELLINO

Viola-Imola 94-77 (25-24; 57-42; 76-58)

VIOLA: Rossi 2, Deloach 19, Rush 15, Ammannato 11, Rezzano 10, Spissu 12, Casini 12, Lupusor, Azzaro 11 e De Meo 2.Coach: Gianni Benedetto

IMOLA: Bushati 14, Di Nicolao 8, Maganza 4, Prato 12, Bartolucci 12, Anderson 5, Guazzaloca, Hassan 6, Preti e Perry 16.Coach: Giampiero Ticchi

Arbitri: Paolo Lestingi di Anzio (RM), Savero Barone di Castel Mrlla (BS) e Giacomo Dori di Mirano (VE)

Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria