La nota stampa del Supporters Trust apre uno scenario importante per la pallacanestro a Reggio Calabria. Le importanti dichiarazioni arrivano direttamente dai SOCIAL:

La Viola rinasce. Libera, identitaria, popolare. Sarà sostenuta da chi veramente la ama: i propri tifosi.

Annunciamo oggi che è nata la Pallacanestro V iola ST .

Abbiamo chiesto alla Fip di poter partecipare al massimo torneo regionale, per provare a restituire la Viola al movimento cestistico calabrese.

Una nuova società che, nei nostri progetti, servirà a incarnare lo spirito e i valori della Viola, per una pallacanestro veramente sociale e veramente della città.

Nelle prossime settimane presenteremo il nostro progetto in una conferenza stampa.

Spiegheremo i nostri programmi, i nostri obiettivi e i modi in cui intendiamo realizzarli.

È il momento di ripartire, tutti insieme. È il momento di tornare a gridare con orgoglio

FORZA VIOLA!