Tifosi in piazza, appello del sindaco e un incontro a Roma sul titolo di Serie B: le nubi sul futuro della Viola si fanno sempre più nere

Mentre a Reggio Calabria i tifosi si sono radunati nella principale piazza per manifestare il proprio attaccamento ai colori neroarancio, facendo richieste di una certa rilevanza direttamente al primo cittadino che in modo molto cordiale ha accolto i gruppi, sembra che il patron Muscolino si trovi presso lo studio di un commercialista romano per trattare l’eventuale cessione del titolo di B alla compagine sicula del Barcellona come evidenziato da un comunicato stampa del sito ufficiale delle stessa squadra:

“NOTA 25 • SERIE B, MERCOLEDÌ 4 LUGLIO A ROMA – Si comunica che nella giornata di domani si terrà, presso Studio Associato in Roma, incontro risolutore circa potenziale cessione quote societarie e titolo sportivo di Serie B. Tale passaggio sarà, eventualmente, propedeutico ed essenziale per successivi procedimenti formali e federali da tenersi entro e non oltre le ore 00.00 di lunedì 9 luglio: trasferimento sede sociale, cambio denominazione ed iscrizione.

“

Le nubi di cui parlavamo che si addensano sul futuro della Viola sembrano essere sempre più nere, una vera contraddizione con le bandiere ed i cori visti a piazza Italia.

Si parla di una probabile conferenza stampa per sabato 7 luglio alle ore 12, sperando si possa conoscere e quindi raccontare il futuro ed anche in quale categoria verrà collocata la più importante compagine cestistica calabrese.