Basket, Latella: “Vogliamo iscrivere la Viola. Su Gallo…” – VIDEO

Giovanni Latella, delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria, intervenuto durante la diretta web di CityNow Sport dedicata alle vicende sportive reggine, intervistato sull’interessamento di Luca Gallo in merito all’eventuale gestione della Viola ha spiegato:

“In questo momento sono in silenzio stampa sulla vicenda neroarancio, noi, come amministrazione stiamo cercando in tutti i modi di creare le condizioni affinché la Viola possa avere una società importante e tornare nelle categorie che le appartengono. Fra un paio di giorni, entro il 30 giugno, avremo notizie. Stiamo cercando di lavorarci su, io faccio parte delle istituzioni non dipende solo da me l’iscrizione, se così fosse procederei subito, deriva la partecipazione ad un campionato anche dalla volontà degli imprenditori di guidare la Viola”.