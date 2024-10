Viola – Legnano. Sarà grande basket al PalaCalafiore

di Domenico Suraci – All’andata i neroarancio non riuscirono ad espugnare il PalaBorsani di Legnano. I reggini dopo un grande avvio e una prima metà di gara alla pari contro la Knights furono sconfitti per 86 73. Decisivo il break di Legnano al rientro dagli spogliatoi. Alla Viola non bastò un Roberts da 20 punti. Come già evidenziato nei recenti articoli di CityNow Sport i ragazzi di coach Calvani dovranno prestare attenzione alla solidità di Legnano ed i particolare ai suoi forti americani.

Parola al parquet, alle 18 al PalaCalafiore. Ecco la voce dei protagonisti di quello che si preannuncia un match spettacolare:

QUI REGGIO CALABRIA



Marco Calvani (allenatore) – “Dopo Scafati siamo ripartiti con serenità, con i piedi per terra, in settimana abbiamo rivisto le cose che abbiamo fatto sia in attacco che in difesa, ed abbiamo preso coscienza, dopo una vittoria importante contro un grande avversario, con trasparenza ed onestà che molte cose non sono state fatte per come volevamo. Dobbiamo lavorare di più, con più intensità e determinazione. Legnano ormai è da anni una realtà consolidata per questo campionato. È stata per lunghissimo tempo ai primi posti della classifica. È una delle poche squadre che dimostra di giocare una buona pallacanestro. Questo è figlio della continuità, la società ha scelto da anni di affidare la guida tecnica a Ferrari, questo rende più facile raccogliere i risultati nelle annate successive. Anche la conferma dei due stranieri favorisce l’integrazione dei nuovi giocatori”.

Riccardo Rossato (giocatore) – “Legnano è una squadra che gioca molto bene,si conoscono da tanto tempo, hanno due ottimi americani che conoscono bene il nostro campionato e non sarà facile giocare contro di loro. Noi vogliamo riscattare la gara dell’andata dove abbiamo fatto male,stiamo lavorando duramente. Al Pianeta Viola si respira nell’aria la voglia di riscatto”.

Note – Tutti a disposizione di coach Marco Calvani.

Media – Diretta streaming su LNP TV per i possessori di LNP TV Pass, radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea , replica lunedì alle 19 in onda su RTV-Canale 14.

QUI LEGNANO

Davide Giglietti (assistente allenatore) – “Arriviamo alla trasferta di Reggio Calabria convinti di voler mantenere il nostro trend positivo; siamo coscienti che giocheremo in uno dei campi più caldi del campionato, che sicuramente darà un grande supporto alla propria squadra. Noi stiamo lavorando duro in palestra perché vogliamo centrare il nostro obiettivo playoff e Reggio sarà un crocevia molto importante per il nostro cammino”.

Luca Gazineo (giocatore) – “Sicuramente sarà per me una partita particolare perché ci troveremo a giocare nella mia terra. Sarà un match forte, molto importante per noi in chiave playoff. Loro sono una squadra con ragazzi giovani, forti fisicamente e che giocano con intensità. Noi dobbiamo arrivare concentrati e dobbiamo essere più attenti e intensi di loro se vogliamo portare a casa questi due punti”.

Note – Intervento riuscito per Berra al menisco; per gli altri Knights nessun problema particolare quindi la rosa sarà al completo.

Media – Partita in diretta streaming su LNP TV per i possessori di LNP TV Pass dalle 18:00. Differita della gara lunedì 19/02 su Tele7Laghi (LCN 74) dalle ore 20.30, martedì 20/02 su Tele7Laghi2 (LCN 215) alle 18.00 e alle 24.00.

METEXTRA REGGIO CALABRIA – FCL CONTRACT LEGNANO

Dove: PalaCalafiore, Reggio Calabria

Quando: domenica 18 febbraio, 18.00

Arbitri: Caforio, Pecorella, Mottola

Andata: 73-86

Foto di Maurizio Polimeni