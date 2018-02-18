Viola – Legnano, il tabellino della gara
La MetExtra Viola Reggio Calabria batte 75-61 Legnano al PalaCalafiore con una prestazione corale: il tabellino completo della gara
18 Febbraio 2018 - 17:37 | di Domenico Suraci
di Matteo Occhiuto – Torna a vincere al PalaCalafiore la MetExtra Viola Reggio Calabria. Dopo la splendida vittoria di Scafati, i neroarancio, contro Legnano, conquistano i due punti sul parquet amico, mettendo ko Legnano grazie ad una splendida prestazione corale. Il tabellino della gara:
METEXTRA VIOLA REGGIO CALABRIA 75
LEGNANO BASKET KNIGHTS 61
Primo periodo: 14-15
Secondo periodo: 40-37 (26-22)
Terzo periodo: 56-48 (16-11)
Quarto periodo: 75-61 (19-13)
VIOLA RC: Fabi 3, Caroti 5, Baldassarre 15, Pacher 19, Roberts 18, Rossato 9, Benvenuti 6. COACH: Calvani
LEGNANO BASKET: Mosley 10, Raivio 18, Tomasini 3, Zanelli 11, Maiocco 5, Pullazi 6, Toscano 7, Martini 2. COACH: Ferrari