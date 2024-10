Una Viola stellare illumina il PalaCalafiore e spegne Legnano – FOTO

di Domenico Suraci – Legnano si è presentata con un roster consolidato e forte, che molto bene ha fatto durante tutto il campionato sinora svolto. Dal canto suo la Viola schiera tutte le pedine necessarie per contrastare gli ospiti.

PRIMO QUARTO. Mosley realizza. Risponde Pacher da sotto. Ancora Mosley. Fabi recupera una palla importante. Zanelli con una tripla porta sul 7 a 2 i suoi. Pacher con assist di Baldassare . Tripla di Raivio. Un altro tiro da tre determina l’allungo di Legnano. Toscano porta i suoi sul +11. Tripla di Baldassare. Un altro canestro di Patrick e poi una tripla di Packer avvicinano i neroarancio. Due tiri liberi per Rossato. Mette a segno entrambi portando a -1 la Viola. Il primo quarto si chiude 14 a 15 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO. Pullazi segna. Risponde Benvenuti con una schiacciata. Raivio realizza. Roberts avvicina i neroarancio sul -1. Pacher dopo il rimbalzo offensivo realizza. La Viola adesso e’ sopra di uno. Tripla di Roberts. Successivamente recupera palla ed infiamma il palazzetto. +4 per i neroarancio. Tomasini realizza tre punti. Rossato tre punti. 28 a 24 per i neroarancio. Baldassare da sotto canestro. Risponde Pullazi. 30 a 31 per gli ospiti. Tripla di Caroti. La partita e’ punto a punto. Tiro da tre di Baldassare. Risponde Raivio. Doppio libero di Caroti. Altri due punti nerorancio. Si va all’intervallo lungo con il punteggio di 40 a 37.

TERZO QUARTO. Si ricomincia con un canestro di Pacher. A segno anche Roberts. Mosley avvicina i suoi. Pacher ristabilisce le distanze. 46 a 39 per i reggini. Pacher realizza uno dei due tiri liberi a disposizione. Un tiro da tre di Baldassare porta sul 50 a 41 il punteggio. Martini due punti. Maiocco tripla. Molto nervosismo in campo. Rossato realizza uno dei due tiri disponibili. Roberts realizza da sotto e poi Roberts da tre. 56 a 48 per la Viola.

ULTIMO QUARTO. Buona difesa neroarancio.+10 la Viola. Una tripla di Fabi porta sul +14 i reggini. Il PalaCalafiore incita calorosamente i propri beniamini. Benvenuti realizza entrambi i tiri liberi. Fallo antisportivo a Legnano. Iniziano le rotazioni per coach Calvani. Baldassare da sotto firma il +20. La Viola gestisce il vantaggio, ad un minuto dalla fine 72 a 55 per i padroni di casa. La difesa neroarnacio non molla. Il palazzo acclama i suoi. Ultimi sprazzi di gioco di Legnano che realizzano una tripla. Pacher segna e prende un fallo. Realizza il tiro libero del 75 a 61. E’ il risultato finale. La festa è tutta neroarancio.

METEXTRA VIOLA REGGIO CALABRIA 75

LEGNANO BASKET KNIGHTS 61

Primo periodo: 14-15

Secondo periodo: 40-37 (26-22)

Terzo periodo: 56-48 (16-11)

Quarto periodo: 75-61 (19-13)

VIOLA RC: Fabi 3, Caroti 5, Baldassarre 15, Pacher 19, Roberts 18, Rossato 9, Benvenuti 6. COACH: Calvani

LEGNANO BASKET: Mosley 10, Raivio 18, Tomasini 3, Zanelli 11, Maiocco 5, Pullazi 6, Toscano 7, Martini 2. COACH: Ferrari

Foto di Maurizio Polimeni

