di Matteo Occhiuto – Perfetta. Una Viola splendida torna a vincere davanti al proprio, splendido pubblico, conquistando i due punti sull’ostico Legnano grazie ad una prestazione corale da incorniciare.

Le pagelle della gara, griffate CityNow.it:

Le pagelle dei giocatori neroarancio

Pacher voto 7 – Onnipresente. Il buon AJ continua a dimostrare d’essere elemento fondamentale per questa Viola. Meno incisivo, nei primi due periodi, sotto canestro rispetto alle precedenti uscite, ma preziosissimo anche a livello difensivo. Devastante sui rimbalzi.

Roberts voto 7.5 – Ci mette tanta, tantissima voglia, dando un importante segnale a tutto il PalaCalafiore. Ma, soprattutto, disputa probabilmente la sua miglior gara da cestista neroarancio, costruendosi l’azione che, nel finale del terzo periodo, consegnando una tripla che spiana la strada alla MetExtra. Gara magistrale, ripagato dagli applausi scroscianti del pubblico reggino. Mvp di serata.

Baldassare voto 7 – Anche per l’ex Scafati arriva una prestazione decisamente positiva, specialmente nei primi due periodi, dove riveste i panni del trascinatore della Calvani band. Ma, senz’altro, non è una novità.

Caroti voto 6.5 – Dopo un primo tempo non brillantissimo, il 9 di Calvani inizia a togliere la luce del canestro a Mosley e compagni con una costanza impressionante.

Rossato voto 6.5 – Questa volta la coppia americana gli ruba un pò la scena. Nonostante, comunque, un Roberts in assoluto stato di grazia, dà il solito importante contributo, mettendo a referto l

Fabi voto 6.5 – Sblocca il proprio tabellino solo nell’ultimo periodo, a cinque minuti dal termine. Dopo una gara, oggettivamente, non trascendentale. Il modo in cui lo fa, però, dopo un recupero palla intelligentissimo e con una tripla da urlo, gli consegnano la sufficienza.

Benvenuti voto 6 – Puntuale e preciso quando chiamato in causa, dimostra d’esser pienamente integrato nella compagine neroarancio. Chissà che non riesca a ritagliarsi maggiore spazio nel corso del campionato.

Il voto all’allenatore Calvani

Calvani voto 7.5 – È la sua vittoria. S’era arrabbiato, dopo la gara persa in casa contro Cagliari, per le critiche ricevute. Oggi, invece, merita solo applausi per la solidità che ha donato ad un gruppo di buoni giocatori che, domenica dopo domenica, stanno facendo divertire ed emozionare il pubblico del PalaCalafiore.