Viola, Mastroianni:’Fondamentale il gioco di squadra’

Nonostante i 19 punti segnati, Mattia Mastroianni si definisce buon “sesto uomo” del match e non l’MVP: “Siamo contenti per la gara disputata, volevamo fare bene e mettere energia, coinvolgere il pubblico credo ci siamo riusciti. Siamo stati sempre aggressivi e giocato di squadra, su tutti i rimbalzi, abbiamo giocato di gruppo, tutti e 8. Non c’è un MVP della partita, abbiamo giocato tutti bene. Sono stato un ottimo sesto uomo, oggi. Nei momenti opportuni ho dato il meglio, comunque grazie alla squadra. Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di fisicità, momenti in cui saremo più veloci.

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In merito all’intera stagione il giocatore neroarancio ha dichiarato: “Quest’anno sarà veramente difficile, conteranno molto le partite fuori casa, dove sarà impegnativo prendersi i due punti. Molte sono le squadre che puntano alla promozione, bisognerà capire quali squadre riusciranno ad avere la forza a raccogliere i punti necessari a fare la differenza.

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