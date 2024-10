Mood Project Viola, Mecacci: “Vittoria epica, i miei ragazzi sono stati straordinari”

L’allenatore neroarancio si è presentato in sala stampa spiegando:

“Oggi ho visto una sfida epica, quello che è successo stasera, credo entri di diritto nella storia neroarancio. Questo gruppo straordinario aveva compiuto un miracolo nel permettere alla città di continuare ad avere in città una squadra. Oggi si è andato oltre, abbiamo giocato bene, nonostante le acclarate difficoltà. Siamo la migliore difesa del girone e soprattutto abbiamo avuto un cuore enorme. Siamo arrivati a venerdì senza poterci allenare. Non abbiamo voluto rischiare Fallucca. Quello che è successo stasera raggiunge un’epicità unica. La nostra fisicità e le varie soluzioni tattiche hanno dimostrato il nostro grande valore. E’ successo di tutto ma non abbiamo mai mollato in campo. Abbiamo aggiunto una perla ad una stagione difficile ma con tante soddisfazioni. Adesso auspichiamo che Fallucca rientri e che possano arrivare due giocatori da allenamento, per fare ancora meglio”.