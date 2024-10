Myenergy RC, si riprende a correre al Palacalafiore contro l’ostica Milazzo

Inizia una settimana di fuoco per la Viola: tre match in sette giorni per tornare a vincere e riagguantare la vetta della classifica

La Myenergy Reggio Calabria torna in campo e lo fa tra le mura amiche contro un avversario ostico come la Svincolati Milazzo di coach Trimboli.

Stasera alle 18.00 al Palacalafiore gli uomini di coach Cigarini cercano il riscatto in campionato dopo due sconfitte consecutive che hanno ‘macchiato’ un percorso che fin qui ha riacceso entusiasmi e aspettative nella Reggio cestistica.

E la settimana di fuoco che attende la Viola può ridare alla classifica neroarancio punti preziosi in vista della volata finale: in campo stasera con la Svincolati, mercoledì nel turno infrasettimanale (sempre a Pentimele) contro la cenerentola del campionato, la Fortitudo Messina, e infine l’anticipo di sabato in casa dei peloritani del Castanea.

Una settimana ricchissima di impegni, e come previsto e auspicato da coach Cigarini non è tempo di pensare, è tempo di tornare a correre, fare canestro, macinare punti.

Gli avversari

La truppa di Svincolati sbarca in riva allo stretto col morale alle stelle grazie alle due vittorie consecutive (la prima nel combattutissimo derby contro Barcellona) che hanno consentito alla società milazzese di rosicchiare punti in vista della fase finale della stagione.

Le ambizioni dei siciliani sono da inizio anno quelle di arrivare tra le prime 4/5 squadre del torneo, hanno avuto un percorso altalenante a causa dei numerosi infortuni. Coach Trimboli definisce per questo motivo la squadra un ‘cantiere’ in continua rivoluzione, adesso è il momento dei recuperi (Battaglia in primis) e il roster della società siciliana sta raccogliendo frutti e svelando finalmente tutta la sua qualità.

Il nuovo innesto Sedin Karavdic (reclutato in corso d’opera al posto dell’infortunato Tarolis) uno degli assi nella manica di coach Trimboli. Lo sloveno ex Capo d’Orlando domenica scorsa ha trascinato alla vittoria i suoi riportando la squadra nella parte alta della classifica.

Il recuperato Battaglia, il playmaker Guerra, il sesto uomo di lusso Odigie, gli ex neroarancio Manfrè e Sindoni, Bolletta e il capitano Barbera completano le rotazioni.

Arbitri della serata, Matteo Migliaccio di Catanzaro e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Come si apprende dal sito ufficiale della Viola, durante la partita sarà presente una nutrita rappresentanza di cittadini ucraini residenti in città e in collaborazione con Telethon Bnp Paribas l’iniziativa benefica a favore della ricerca per la cura delle malattie genetiche rare.

L’appuntamento con gli appassionati di basket per la 16ª di Serie B Interregionale è alle 18.00 al Palacalafiore di Pentimele per Myenergy RC – Svincolati Milazzo.