Viola, Nobile squalificato per due gare. La motivazione

Ecco il provvedimento disciplinare emanato dalla FIP e relativi alla 21^ giornata di Serie B Old Wild West nei confronti della Viola Reggio Calabria.

VITTORIO NOBILE (atleta Reggio Calabria) squalifica per 2 gare per comportamento non regolamentare espresso in modo plateale e violento per aver lanciato volontariamente la palla verso il tavolo degli UDC, che rimbalzava prima sul tavolo e poi colpiva al volto l’osservatore arbitri Sig. Barillari il quale non riportava danni fisici salvo una lieve abrasione che non necessitava di intervento medico [art. 35,1c RG],