Viola proiettata al futuro, ricordando Massimo Mazzetto

Una lettera che ricorda il passato di colui che ha segnato la storia neroarancio, fatta di trionfi ma anche di incolmabili dolori, come quella della scomparsa di un promettente cestista.

CARO PIANETA TI SCRIVO

Domani alle 18.00 torneremo a giocare per un’amichevole con il Catanzaro al PalaMazzetto, il campo di allenamento interno al Pianeta Viola intitolato all’indimenticato Massimo. Veniva da Padova, aveva solo 21 anni ed era un play dal sicuro avvenire in quella Opel Viola 1985-86, potendo crescere con uomini ed atleti del calibro di Kim Hughes, Donato Avenia, Mark Campanaro, Luigi Mentasti, Massimo Bianchi. Con la maglia numero 14 aveva disputato ben trenta gare nella stagione di A1 1985-86 ed al termine dell’anno sportivo, ormai considerato una delle promesse più talentuose del basket italiano, ottenne la convocazione nella Nazionale maggiore come “riserva a casa” per i Mondiali 1986 in Spagna. Il 18 giugno 1986 il destino beffardo lo portò via ai suoi cari ed alla Viola.