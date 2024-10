Mood Project Viola, promozione per gli studenti dell’Università Mediterranea

Grazie all’accordo tra la Mood Project Reggio Calabria e l’Università Mediterranea , gli studenti dell’Ateneo reggino potranno acquistare i biglietti per le ultime tre gare interne della Viola al prezzo di € 5,00 per il settore “Tribuna” (costo standard € 8.00).

Per beneficiare della promozione sarà necessario esibire in biglietteria ( negli o orari previsti per la prevendita sia al “Pianeta Viola” che prima della gara al “PalaCalafiore”) semplicemente il libretto universitario o l’attestato di iscrizione scaricabile dal portale Gomp ed un documento di riconoscimento.

La società ringrazia l’Università Mediterranea in particolar modo per l’attenzione che l’Ateneo reggino rivolge da sempre alle realtà sportive delle città. Un’iniziativa che, grazie anche alla collaborazione dei rappresentanti accademici, mira ad aumentare il coinvolgimento degli studenti reggini verso la Mood Project Reggio Calabria.

Per la gara in programma Venerdi alle ore 20.00 al PalaCalafiore contro Costa d’Orlando la società ricorda gli orari della prevendita:

Giovedi 21 Marzo

10.00 / 13.00- 16.00 / 20.00 “Pianeta Viola”

Venerdi 22 Marzo

10.00/ 13.00 – “Pianeta Viola”

18.00/ 20.00 – “Biglietteria PalaCalafiore