Viola Reggio Calabria, la 1°fase della Campagna Abbonamenti

La Società comunica che a partire dal 10 Luglio sarà aperta la prima fase della Campagna Abbonamenti per la stagione 2017/18, con la prelazione a favore dei vecchi abbonati, presso l’Orange Store della sede di via Pio XI n.337.

Dalla data sopra indicata sino a Sabato 22 Luglio, gli abbonati della scorsa stagione potranno sottoscrivere la tessera annuale ad un prezzo ridotto e con la facoltà di conferma ovvero di scelta dei posti non occupati o non soggetti a prelazione.

A partire da Lunedì 24 luglio e fino a Sabato 30 Settembre incluso, sarà poi aperta a tutti la seconda fase della Campagna Abbonamenti: tutte le tessere danno diritto all’ingresso per n.14 gare in casa, riservandosi la Società la scelta della tradizionale “Giornata Neroarancio”.

È stato previsto per la stagione un abbonamento speciale, ALL PASS (combinabile con l’offerta famiglia) ad un prezzo speciale che da diritto:

all’ingresso libero a tutte le partite in casa fino al 30 giugno 2018;

le partite in casa fino al 30 giugno 2018; al Pass Auto con parcheggio (ingresso Lato Monte), fino al 30 giugno 2018;

a n.1 maglia ufficiale da gara personalizzata omaggio.

Ricordiamo che i bambini fino a 11 anni (tutti i nati fino al 31 dicembre 2006), accompagnati dai genitori, avranno accesso gratuito alle Tribune non numerate (secondo anello) ed al Parterre Laterale non numerato fino a capienza posti a sedere .

È stata inoltre prevista una speciale campagna abbonamenti dedicata alle famiglie, con prezzi ridotti e distinti per: Tribune (secondo anello), settore non numerato, Parterre Centrale, settore numerato e posto preassegnato (con prezzi dedicati alle famiglie, agli under 18 e agli Under 12), e Parterre Laterale, settore non numerato senza posto preassegnato (per favorire l’afflusso gratuito dei bambini fino a 11 anni con le famiglie o con l’accompagnatore adulto munito di biglietto, fino a capienza dei posti a sedere).

Tutti coloro i quali rinnoveranno ovvero sottoscriveranno un nuovo abbonamento per la prossima stagione potranno acquistare, su ordine, n.1 canottiera ufficiale da gara personalizzata al prezzo esclusivo di € 30, ovvero di € 28 per gli Under 11 (le taglie da 0-3 anni e fino alla XXS, per tutti i nati entro il 31 dicembre 2006).

Orari di apertura dell’Orange Store, Via Pio XI n.337: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 17:00 alle ore 20:30.