La Viola presenta il nuovo Title Sponsor, Laganà: ‘Porteremo il nome Redel con orgoglio’

La Pallacanestro Viola ha presentato quest’oggi il suo nuovo Title Sponsor, la società reggina Redel.

Presenti alla conferenza stampa presso la sede di Campo Calabro del nuovo partner neroarancio il presidente della Viola Carmelo Laganà, il General Manager Fortunato Vita, il presidente di Redel Demetrio Barreca ed il CEO di Redel Umberto Barreca.

Ad introdurre gli interventi dei presenti Rossella Uslenghi, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne in casa Viola.

Ha dichiarato il presidente Laganà:

“È stato un percorso lungo e ragionato, e avere uno sponsor come Redel è per noi avere una grande famiglia accanto. La maggior parte dei tifosi mi hanno detto che l’aria che si respira a Pentimele è familiare. Accanto a questo ci sono gli impegni, una famiglia ha bisogno di risorse, e Redel è venuta incontro alle nostre esigenze, ha ritenuto importante essere presente nel futuro della Viola. La parola energia ritorna spesso nei nostri programmi, chiameremo la Viola ‘Redel Reggio Calabria perchè quest’azienda ha preso un impegno economico che merita attenzione’.

Nuovo sponsor, nuova stagione. Laganà parla anche di obbiettivi e del palazzetto di Pentimele:

“Le prospettive sono di vertice . Molto è cambiato dall’anno scorso, si era detto che era un anno di transizione per gettare le basi e l’abbiamo fatto. Il Palacalafiore? Siamo tranquilli, così come noi operiamo nella correttezza e nella programmazione che anche gli enti, il Comune abbiamo considerato che il 29 settembre inizia il compionato e noi dobbiamo fare la preparazione dove giocheremo”.

Il presidente chiude con un commento sull’allenatore neroarancio:

“Coach Cadeo? Anche per lui un percorso lungo e ragionato assieme al Gm Vita. È gran lavoratore, meticoloso e grande programmatore. Del resto abbiano anche noi con lui programmi a lungo termine”.

Il General Manager Fortunato Vita dichiara:

“Da quando mi sono insediato la parola ‘programmazione’ è sempre stata fondamentale: senza, non si raggiungono i risultati. Ci riteniamo una città cestistica con tradizioni e un nome importanti. Dobbiamo ricostruire e riportare la squadra alle categorie che gli competono”

Contetissimi ed orgogliosi di essere entrati nella famiglia neroarancio i due rappresentanti della Redel, Demetrio e Umberto Barreca.

Dichiara il presidente di Redel Demetrio Barreca:

“Siamo contenti di questo matrimonio con questa società storica, e secondo me sarà un inizio per traguardi migliori di quelli raggiunti finora. Obiettivi sportivi? Laganà e Vita l’anno scorso hanno fatto benissimo, quest’anno si lavora per vincere il campionato e l’unione con Redel ha questo obiettivo”.