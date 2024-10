Viola Reggio Calabria-Valmontone, le pagelle nero-arancio: Paesano ed Alessandri sugli scudi

di Matteo Occhiuto – Fatichiamo, sempre più, a dare giudizi che non siano monotoni a questa squadra. Più forte delle difficoltà, più forti finora di qualsiasi avversario. Asfaltata anche Valmontone, who’s the next?

Le pagelle della gara, griffate CityNow.it:

Alessandri voto 7.5 – Semplicemente fondamentale in questa Viola. Regia silenziosa ma precisa, impreziosita dalla grande confidenza col canestro odierna.

Fall voto 6.5 – Pochi punti per i suoi standard, ma come sempre tantissimo lavoro sporco.

Fallucca voto 6.5 – Come contro Catania, si vede fischiare contro due falli in avvio che non possono non condizionarlo. Rimandato in campo nel secondo periodo, raggiunge anche lui la doppia cifra, a dimostrazione di una leadership, oltre che caratteriale, anche tecnica.

Agbogan voto 7.5 – Fantastico anche il giovane Allen, che non smette mai di crescere: rimbalzi e palle rubate sono ormai consuetudine, al pari della doppia cifra a cui ormai ci ha abituato.

Carnovali voto 7 – Inizia in sordina, come solito fare. Cresce alla distanza, unendosi all’ennesima festa nero-arancio di stagione. Altra doppia cifra per lui.

Mastroianni voto 6.5 – Non protagonista assoluto come in altre occasioni, ma assolutamente decisivo anche oggi.

Paesano voto 8.5 – Gara clamorosa del numero 18. Doppia cifra praticamente istantanea, punto di riferimento sia a livello offensivo che difensivo. Lascia le briciole sui rimbalzi difensivi, praticamente perfetto sotto ogni punto di vista oggi.

Nobile voto 6.5 – Poco spazio per lui, che, comunque, riesce a dare un buon contributo nei 10 minuti giocati.

Vitale voto 6.5 – Trova più spazio nel secondo tempo rispetto al primo, riuscendo ad avere un impatto di rilievo sul match.

Mecacci voto 8 – Vince, convince e, cosa non da poco, diverte. La sua Viola gioca una pallacanestro da record per la B. Categoria strettissima, sia al collettivo, ma anche e soprattutto al suo condottiero. Cinque in doppia cifra fra i suoi, quota 100 al prossimo appuntamento.

