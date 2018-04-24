CityNow.it riavvolge il nastro della stagione della Viola Reggio Calabria: il primo capitolo racconta settembre e ottobre con coach Calvani, tra PalaCalafiore e trasferte

Una stagione memorabile, nonostante un epilogo che non avremmo mai, davvero mai, voluto raccontarVi. CityNow.it riavvolge il nastro dell’annata 2017/2018 targata Viola Reggio Calabria, andando, anche solo per un secondo, a rivivere, mese per mese, le emozioni che questi ragazzi e questo staff ci hanno fatto provare.

SETTEMBRE/OTTOBRE

di Matteo Occhiuto – I nero-arancio si presentano ai nastri di partenza del campionato di A2 con un roster, secondo la critica, fin troppo giovane ed acerbo. Tanti, infatti, sono gli addetti ai lavori che pronosticano un campionato di medio-basso livello per Fabi e compagni, reduci dalla sofferta salvezza ai play-out contro Chieti, nonostante l’arrivo di un coach dal passato glorioso come Marco Calvani. La partenza di Marshawn Powell, trascinatore dei reggini nella seconda metà della regular season 2016/2017, finito a Montegranaro, viene colmata con l’arrivo di Chris Roberts ed AJ Pacher che, però, non sembrano reggere il confronto con l’ex Treviso.

L’esordio in A2 e il successo sulla Virtus Roma

Le impressioni negative sembrano riscontro nella prima uscita stagionale della Viola, che esce sconfitta nella gara inaugurale del girone Ovest di Serie A2. I nero-arancio, il 29 settembre, cadono al cospetto di Tortona, capace di far valere il fattore casa all’overtime. Reggio Calabria, però, non ci sta e reagisce subito: al PalaCalafiore, nell’esordio casalingo, la Virtus Roma cade 84-83, affondata proprio dai colpi di AJ Pacher, che ne fa addirittura 31 e, quando mancano dodici secondi dalla fine, mette a segno i due tiri liberi del sorpasso ai danni dei capitolini. Chi di punto ferisce, però, di punto ferisce. Si potrebbe sintetizzare così, infatti, quel che accade sette giorni dopo: Fabi e compagni si presentano al PalaFerraris di Casale Monferrato, tana di una delle corazzate del torneo, senza assolutamente sfigurare, perdendo però di una singola lunghezza. Il ferro sputa fuori l’ultimo tentativo di Passera, la MetExtra è costretta a chinare il capo davanti alla forza della Novipiù e torna nuovamente a mani vuote in riva allo Stretto.

Per il quarto turno di campionato la Viola ritorna sul proprio parquet, ospitando Rieti. I laziali mettono in campo un’ottima pallacanestro nei primi tre periodi, salvo poi doversi arrendere al forcing finale dei nero-arancio. Che, come accaduto con Roma, negli ultimi 10 minuti rimontano il match, portandosi a casa i due punti. Un cammino casalingo netto, a cui fa da contraltare un ruolino di marcia esterno altrettanto netto, ma nel senso opposto. Nell’ultima sfida del mese di Ottobre, infatti, Reggio Calabria rende visita a Cagliari, con i sardi capaci di sfruttare a pieno un secondo quarto horror della Viola e portare a casa il successo.

Il bilancio del primo mese di campionato

Il primo mese di regular-season, dunque, si chiude con i reggini a quota 4 punti in classifica, frutto di un percorso decisamente troppo altalenante, soprattutto in termini di risultati, e di una differenza davvero troppo netta fra rendimento interno ed esterno. Si intravede, comunque, un potenziale decisamente interessante che, però, lontano dal PalaCalafiore fatica ad emergere nei momenti clou. To be continued…

I TABELLINI DELLE SFIDE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE (CLICCA SUL RISULTATO PER LEGGERE LA CRONACA DEI MATCH)

29/09/2017 – 1ª giornata – TORTONA-VIOLA REGGIO CALABRIA 80-72 (17-13, 20-15, 21-12, 9-27)

Bertram Tortona: Marco Spanghero 24 (5/9, 3/7), Paulius Sorokas 17 (3/5, 1/2), Melvin Johnson 13 (0/5, 3/8), Francesco Stefanelli 9 (2/2, 1/3), Luca Garri 8 (1/4, 1/3), Nicola Mei 6 (0/0, 2/4), Davide Meluzzi 3 (0/2, 1/2), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/2), Francesco Quaglia 0 (0/0, 0/0), Milos Divac 0 (0/0, 0/0), Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Paulius Sorokas 13) – Assist: 9 (Marco Spanghero 3)

Metextra Reggio Calabria: Chris Roberts 26 (8/12, 1/7), Lorenzo Benvenuti 15 (6/10, 0/0), Andrew joseph Pacher 14 (3/5, 1/3), Marco Passera 7 (2/3, 1/3), Agustin Fabi 5 (2/3, 0/0), Riccardo Rossato 4 (0/5, 0/1), Patrick Baldassarre 1 (0/0, 0/0), Lorenzo Caroti 0 (0/3, 0/4), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/1), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 28 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Chris Roberts 11) – Assist: 8 (Chris Roberts 3)

8/10/2017 – 2ª giornata – VIOLA REGGIO CALABRIA-VIRTUS ROMA 84-83 (20-19, 21-22, 16-29, 27-13)

Metextra Reggio Calabria: Andrew joseph Pacher 31 (9/13, 2/3), Chris Roberts 18 (4/7, 2/7), Lorenzo Caroti 10 (3/5, 1/4), Celis Taflaj 7 (2/2, 1/2), Riccardo Rossato 6 (1/2, 1/7), Marco Passera 6 (1/2, 0/2), Lorenzo Benvenuti4 (2/2, 0/0), Patrick Baldassarre 2 (1/7, 0/1), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 35 15 + 20 (Andrew joseph Pacher 15) – Assist: 13 (Chris Roberts 3)

Virtus Roma: Lee Roberts 16 (6/8, 1/2), Massimo Chessa 13 (0/0, 3/7), Aristide Landi 12 (2/3, 2/7), Giuliano Maresca 12 (1/2, 2/3), Aaron Thomas 11 (4/6, 0/2), Tommaso Baldasso 10 (3/3, 1/2), Gabriele Benetti 6 (2/3, 0/2), Nicolò Basile 3 (1/2, 0/1), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Edoardo Lucarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 24 4 + 20 (Aristide Landi 7) – Assist: 15 (Massimo Chessa 4)

15/10/2017 – 3ª giornata – CASALE-VIOLA REGGIO CALABRIA 68-67 (20-15, 17-23, 24-14, 7-15)

Novipiù Casale Monferrato: jamarr Sanders 22 (4/9, 4/4), Niccolò Martinoni 14 (2/5, 3/7), Luca Severini 8 (4/6, 0/3), Simone Bellan 7 (2/5, 1/4), Giovanni Tomassini 6 (2/4, 0/3), Davide Denegri 5 (1/1, 0/2), Riccardo Cattapan 3 (1/3, 0/0), Brett alan Blizzard 3 (0/2, 1/3), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/0), Gregorio Nicora 0 (0/0, 0/0), Federico Banchero 0 (0/0, 0/0), Alberto Ielmini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 37 11 + 26 (Simone Bellan 9) – Assist: 19 (Brett alan Blizzard 6)

Metextra Reggio Calabria: Agustin Fabi 16 (3/5, 2/7), Chris Roberts 16 (2/3, 4/6), Andrew joseph Pacher 11 (4/9, 1/1), Lorenzo Benvenuti 6 (3/4, 0/0), Riccardo Rossato 6 (1/1, 0/0), Marco Passera 5 (0/3, 1/1), Patrick Baldassarre 4 (1/5, 0/2), Lorenzo Caroti 3 (0/1, 1/5), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/1), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Marco Passera 8) – Assist: 18 (Marco Passera 4)

22/10/2017 – 4ª giornata – VIOLA REGGIO CALABRIA-RIETI 67-63 (13-17, 22-12, 16-25, 16-9)

Metextra Reggio Calabria: Andrew joseph Pacher 17 (6/8, 0/2), Lorenzo Caroti 15 (1/2, 2/2), Agustin Fabi 11 (0/7, 2/5), Riccardo Rossato 8 (3/5, 0/0), Allen Agbogan 6 (0/0, 2/2), Patrick Baldassarre 5 (2/5, 0/4), Marco Passera 3 (0/1, 1/2), Chris Roberts 2 (0/1, 0/3), Lorenzo Benvenuti 0 (0/2, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/1, 0/0), Giovanni Scialabba 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 – Rimbalzi: 38 15 + 23 (Andrew joseph Pacher 13) – Assist: 9 (Lorenzo Caroti 6)

Zeus Energy Group Rieti: Zaid Hearst 25 (4/10, 2/3), Claudio Tommasini 12 (2/4, 2/7), Norman Hassan 11 (1/1, 3/10), Giovanni Carenza 6 (0/1, 2/7), Angelo Gigli 4 (1/1, 0/0), Nicola Savoldelli 3 (0/0, 1/4), Chris Davenport 2 (1/3, 0/2), Juan marcos Casini 0 (0/0, 0/2), Alberto Conti 0 (0/1, 0/0), Riccardo Finizii 0 (0/0, 0/0), Mattia Melchiorri 0 (0/0, 0/0), Leonardo Marini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 29 12 + 17 (Chris Davenport 8) – Assist: 9 (Zaid Hearst 4)

29/10/2017 – 5ª giornata – CAGLIARI – VIOLA REGGIO CALABRIA 83-74 (21-21, 22-9, 22-28, 18-16)

Pasta Cellino Cagliari: Marcus Keene 28 (5/7, 3/9), De’shawn Stephens 20 (6/11, 1/2), Michele Ebeling 10 (2/3, 2/3), Lorenzo Bucarelli 8 (2/4, 0/1), Andrea Rovatti 6 (1/4, 1/3), Marco Allegretti 6 (3/3, 0/2), Mirco Turel 3 (0/3, 1/1), Roberto Rullo 2 (0/1, 0/3), Ferdinando Matrone 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfiglio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (De’shawn Stephens 11) – Assist: 12 (Lorenzo Bucarelli 4)

Metextra Reggio Calabria: Agustin Fabi 19 (2/3, 5/12), Andrew joseph Pacher 14 (5/7, 1/2), Lorenzo Caroti 13 (1/3, 3/8), Riccardo Rossato 12 (3/6, 0/1), Marco Passera 5 (1/4, 1/3), Celis Taflaj 5 (2/3, 0/1), Allen Agbogan 3 (0/1, 1/3), Lorenzo Benvenuti 2 (1/3, 0/1), Patrick Baldassarre 1 (0/5, 0/2), Chris Roberts 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Patrick Baldassarre 8) – Assist: 20 (Agustin Fabi 5)