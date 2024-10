Viola, presentato ricorso alla FIP. Si attende esito entro domani mattina

Presentato il ricorso che permetterebbe la riammissione in semifinale playoff della Viola Reggio Calabria

Arrivano novità importanti da Roma, in casa neroarancio, tramite Antenna Febea. Il ricorso presentato tramite l’avv. Lubrano, prima delle ore 12 di stamane 6 maggio, verrà trattato tra oggi pomeriggio e domani mattina 7 maggio dal Giudice Sportivo.

Già domani si potrà quindi sapere l’esito e quindi capire se verrà riammessa o meno in semifinale play off. La decisione verrà ratificata il 10 maggio in sede di Consiglio Federale.