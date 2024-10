Viola Reggio Calabria, il mito continuerà ad esistere? Il 10 maggio la data cruciale

L’attaccamento ai colori neroarancio, lo dimostrano i post ed anche lo sgomento che circola in città in merito alla decisione della FIP. Ancora una volta i tifosi hanno subito indirettamente ciò che la squadra si era conquistata meritatamente sul campo i Play Off. Seppur giuste, condivisibili e sicuramente da rispettare due, tre righe di comunicato, non possono cancellare la stagione a dir poco straordinaria dei nostri beniamini.

Le giocate dei nostri atleti magistralmente diretti da un Coach di primo livello come Matteo Mecacci.

Se trasformassimo questa rabbia in energia positiva e produttiva come ad esempio è stato fatto dal Supporters Trust?

La situazione rispetto lo scorso anno è molto diversa. Se lo scorso campionato “l’errore iniziale” della fideiussione falsa costò carissimo, adesso si tratta di un fraintendimento e come assicura Alessandro Menniti, direttore commerciale della Mood Project Viola, il bonifico arriverà in Federazione che il 10 maggio dovrà prendere in considerazione.

Dai molti errori c’è sicuramente da imparare, per non ripeterli, ma da qui a dire che si è cancellato un mito il passo è davvero lungo, quindi ora più che mai attendiamo fiduciosi le decisione del Consiglio Federale.