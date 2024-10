La Mood Project Viola perde a Salerno pagando l’inizio sprint della Virtus

Due squadre di alta classifica alla ricerca del miglior piazzamento Play Off. La Virtus Arechi Salerno costruita per vincere si trova al secondo posto. La Viola dopo aver raggiunto matematicamente la possibilità di disputare la post season ha subito una battuta d’arresto in casa contro Costa d’Orlando.

PRIMO QUARTO

Inizia bene la Viola con una tripla di Agbogan. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Paesano subisce fallo e realizza entrambi i tiri i liberi. (0-5) Leggio subisce fallo, e fa 2/2 ai liberi. Fall segna su assist di Alessandri (2-7). Maggio subisce fallo e fa 2/2 dalla lunetta. (4-7). Duranti avvicina i suoi sul -1. Visnjic firma il primo vantaggio per Salerno (8-7). Leggio realizza il 10 a 7, Mecacci chiama Time Out. Diversi errori da parte di altre compagini e molto nervosismo. Fallo antisportivo ad Alessandri che viene immediatamente sostituito da Vitale. Maggio mette due liberi e sul possesso Diomede segna il 14 a 7 per salerno. Fall ritrova il canestro, risponde Diomede da tre, (17-9). Paesano porta a -6 i neroarancio. Diversi errori della Viola in fase offensiva, Salerno ne approfitta recupera palla e segna con Vinjic il 19 a 11. Leggio mette il 21 a 11, Maggio allunga ulteriormente, risponde Paesano da tre. Ritmo partita davvero alto. (23-14). Tortù entra e segna da due, Mecacci chiama Time Out ad un minuto dal termine. Sanna mette un altro canestro. Maggio allo scadere segna il 29 a 14.

SECONDO QUARTO

I primi due punti sono della Viola, segna Nobile (29-16). Diomede subisce fallo, fa 2/2 dalle lunetta. (31-16). Carnovali penetra, segna e si prende un tiro supplementare che realizza. Sanna dall’arco mette il 34 a 19. Risponde Carnovali sempre da tre. Timeo Out per Salerno a 6:41 dall’intervallo lungo. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Fall sblocca il punteggio mettendo il 34-24. Fallo antisportivo a Vitale, rientra Alessandri n campo. Diomede realizza uno dei due tiri liberi disponibili. Partita nervosa, Tortù mette il 37 a 24, risponde Paesano su assist di Carnovali. Sanna subisce fallo, sbaglio il ibero. Carnovali mette un’altra tripla, risponde Tortù. (41-29). Tortù nell’azione successiva segna e si prende un libero (44 – 29). Alessandri subisce fallo, mette 2 dei 3 tiri liberi. 44-30. Maggio fa il 46-30. Alessandri subisce fallo e mette entrambi i liberi. (46-32). Fallucca subisce fallo ed il coach di Salerno chiama Time Out ad un minuto dalla fine. Il capitano della Viola fa 2/2. Tortù subisce fallo e realizza entrambi i liberi dalla lunetta. Si va all’intervallo sul punteggio di 48 a 34.

TERZO QUARTO

Fall realizza su assist di Carnovali (48-36). Tripla di Carnovali che vale il -9 neroarancio. Fall subisce fallo, dalla lunetta fa 0/2. Diomede realizza il 50-39. Alessandri segna, Diomede risponde da tre e subisce fallo. (53-41). Tortù subisce fallo. Realizza entrambi i liberi. Paesano risponde mettendo il 55 a 43. Leggio segna, la Viola chiama Time Out. Paesano subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Agbogn segna dall’area, difesa a zona per la Viola. (57-46). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Tortù realizza da sotto. (59-46). Fallucca subisce fallo in penetrazione e realizza 1/2 dalla lunetta. Diomede risponde con una tripla, Vitale fa lo stesso per il 62-50. Anche Leggio dalla lunga distanza. Vitale allo scadere dei 24 secondi mette il 65 a 52. Fallucca porta a -9 il risultato, risponde Leggio. Ritmi altissimi. Paesano mette il 67 a 56. Si chiude con questo punteggio il terzo periodo.

ULTIMO QUARTO

Nobile subisce fallo, mette uno dei due tiri liberi. Sanna segna in penetrazione. Nobile sbaglia da tre, Sanna subisce fallo e Mecacci chiama time out. Diomede subisce fallo, realizza entrambi i tiri liberi. Carnovali segna, risponde Visnjc. Tanti errori da parte le entrambe compagini. Maggio realizza (75-59). Paesano segna da due. Fall subisce fallo, Salerno chiama timeout. Fall realizza uno dei due tiri liberi. Vitale ruba palla segna e prende un tiro libero. Diomede realizza due (77-64). Vitale piazza la tripla del -10 a 4:26 minuti dal termine. Visnjic porta avanti Salerno. Paesano segna su assist di un grande Vital, risponde Tortù. Vitale in coast to coast mette il -10 neroarancio (81-71) a 2:49 dal termine. Visnijic realizza, anche Diomede. Mecacci chiama time out. (85-71). Agbogan ruba palla e schiaccia a canestro. Difesa ad uomo della Viola. Maggio piazza la tripla dell’88 a 73. Segna anche Villa da tre. Vince la Virtus Salerno, il finale è di 91 a 73.

Il tabellino

Virtus Arechi Salerno – Mood Project Reggio Calabria: 91-73 (29-14,19-20,19-22, 21-17)

Virtus Arechi Salerno: Maggio 15, Diomede 21, Visnjic 10, Leggio 13, M. Corvo, Tortù 18, Duranti 2, Antonaci, Czumbel, G. Corvo, Villa 3, Sanna 9. Coach: Menduto

Mood Project Reggio Calabria: Alessandri 5, Fall 9, Fallucca 5, Agbogan 7, Carnovali 12, Paesano 20, Nobile 3, Vitale 12, Muià, Grgrurovic. Coach: Mecacci Ass.ti : Trimboli, Motta