Viola, Scarpa: ‘Se giochiamo al meglio, siamo difficili da affrontare’

A pochi giorni da Gara 1 dei playoff in programma domenica a Monopoli, Stefano Scarpa, assistant coach della Redel Reggio Calabria, fa il punto sulla preparazione della squadra e sulle aspettative per questa importante sfida.

“Abbiamo fatto tre giorni di riposo, ma abbiamo ricominciato con carichi pesanti”, esordisce Scarpa. “Questa settimana abbiamo lavorato molto sul fisico, i ragazzi stanno bene e stiamo intensificando gli allenamenti. Personalmente, mi sono concentrato sull’analisi degli avversari per evitare di ripetere gli errori dell’ultima partita e migliorare l’intesa in attacco“.

Sull’intervista rilasciata dal capo allenatore Giulio Cadeo, Scarpa commenta: “Ha detto quello che ci si aspetta: dobbiamo lavorare sui nostri punti di forza, alzare l’intensità e ribadire i valori che ci hanno portato ai playoff. Nulla è impossibile, e credo che Monopoli non sia felice di trovarci davanti.

Nei Playin Gold abbiamo avuto un percorso insoddisfacente, con tre partite che potevamo portare a casa e invece abbiamo perso, anche in modo pesante”, ammette Scarpa. “Però siamo una squadra che, se gioca al meglio, può essere veramente difficile da affrontare“.

L’obiettivo: sorprendere in trasferta

La Redel Reggio Calabria si presenta a Monopoli con l’ambizione di giocarsela fino in fondo. “Dobbiamo crederci – conclude Scarpa – e portare in campo l’aggressività e la qualità che ci hanno caratterizzato in stagione“.

Appuntamento a domenica, 11 maggio, per il primo atto di questa avvincente serie playoff.