La Viola si chiamerà Mood Project Reggio Calabria. Presentato il nuovo main sponsor

E’ stata presentata all’interno della Pinacoteca comunale di Reggio Calabria l’ufficializzazione della partnership tra Mood Project e la Viola Reggio Calabria 1966. Lo sponsor sulla canotta sarà già visibile nel match di domenica alle ore 20:00 contro Matera. Oltre alla squadra di basket cittadina erano presenti, anche lo staff neroarancio ed addetti ai lavori compreso il direttore marketing dott. Paolo Frascati ed il capo ufficio stampa Vittorio Massa.

Il responsabile della Mood Project Alessandro Menniti ha dichiarato:

“La nostra azienda dà servizi alle imprese ed ai privati, abbiamo diversi call center. Sono emozionato ma allo stesso tempo entusiasta per vedere il nostro brand legato alla Viola Reggio Calabria. Noi vogliamo fare un investimento importante nella città. Non ho nessun dubbio sulla riuscita del progetto. Siamo un gruppo giovane ma allo stesso tempo consolidato. Con la sinergia dei gruppi locali daremo un grande apporto all’intero movimento. L’accordo è biennale, ma abbiamo un progetto a lungo termine. Domenica tutti al palazzo a seguire la Mood Project Viola Reggio Calabria”.

Il Consigliere Comunale con delega allo Sport Giovanni Latella ha spiegato:

“Si aprono nuovi scenari sia per la Viola che per la Reggina, dopo un 2018 da dimenticare ecco un nuovo anno positivo che può portare entusiasmo, il mio ringraziamento va a tutto il Comitato Viola ed in particolar modo al coach neroarancio che ha dato dimostrazione di saper tenere unito il gruppo. Auguro a tutti buon lavoro e ringrazio lo sponsor. Chi investe nella nostra città deve avere molto coraggio. Le condizioni ci sono, anche gli impianti sportivi. La Viola può tornare nelle categorie che merita”.

Il liquidatore della Viola Reggio Calabria Dott. Attilio Fusco ha formulato diversi ringraziamenti:

Il Vice Presidente del Comitato “Mito Viola” Dott. Fabio Foti ed il Presidente Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo si sono espressi soddisfatti per la partnership trovata grazie all’apporto dell’altro membro, l’avv. Giuseppe Lo Presti:

Il Direttore Marketing Dott.Paolo Frascati ringraziando chi in questi mesi di difficoltà è riuscito ad andare avanti ha poi dato il benvenuto al nuovo partner :

“Vorrei ringraziare la Viola in tutte le sue componenti,il lavoro fatto in questi mesi difficili è stato importante, le istituzioni che ci hanno dato un sostegno vero in questo periodo, il Comitato che è stato il vero sostegno della Viola, il liquidatore Fusco e l’avv. Leuzzi che si sono impegnati ben prima della loro nomina. Oggi presentiamo la Mood Project che si aggiunge ai partner che hanno creduto nella Viola sin da inizio stagione. Mood Project è un’agenzia nuova ma che ha alle spalle partner forti. Hanno visto nella nostra città delle potenzialità importanti, la nostra città si è dimostrata viva ed è per questo che aziende leaders hanno scelto Reggio e la Viola per delle opportunità commerciali”.