Viola, spunta fuori una nuova morosità della vecchia proprietà sul PalaCalafiore?

di Matteo Occhiuto – Non bastassero le problematiche relative al Pianeta Viola, adesso è il turno del PalaCalafiore. A dispetto del grande lavoro portato avanti dal nuovo corso dirigenziale nero-arancio, infatti, continuano a fiorire querelle legate alle strutture vitali per l’attività del primo sodalizio cestistico reggino.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Viola Reggio Calabria non avrebbe ancora avuto l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di Pentimele per una presunta morosità di 120mila euro imputata alla vecchia proprietà, ovvero Giancesare Muscolino. Una tegola non da poco, che ingarbuglierebbe ulteriormente i piani di Coppolino.

Da parte sua, comunque, il patron della Viola non arretra di un centimetro: nel corso della prossima settimana sarà ricevuto dal Sindaco Falcomatà per chiarire la vicenda del Pianeta Modena, il cui progetto di restyling del valore di 2 milioni di euro sarà presentato entro fine mese, e, magari, nella stessa occasione si potrà delineare anche il futuro prossimo del PalaCalafiore.

