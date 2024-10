Viola, Vitale: ‘Niente è scontato. Attenzione al Catania’

Donato Vitale ,alla vigilia della trasferta di Catania, ha parlato ai microfoni di Radio Antenna Febea.

“Veniamo da tre vittorie consecutive, siamo stati bravi ad ottenere tre successi in una settimana caratterizzata da tanti problemi fisici. Non erano assolutamente scontati. Adesso siamo concentrati sulla gara di Catania, una squadra che ha bisogno di vincere per sperare nella salvezza, sarà una trasferta difficile dove servirà la massima concentrazione”.