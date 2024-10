Viola, vittoria a Messina e primo posto! Classifica e risultati

Vince la Pallacanestro Viola la trasferta contro la Fortitudo raggiungendo in testa l'Orlandina alla prima sconfitta stagionale

Si è conclusa la sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

Vince la Pallacanestro Viola la trasferta contro il fanalino di coda Fortitudo Messina, confermando la striscia positiva e agguantando il primo posto in classifica.

Nell’altro campo di Messina, l’Orlandina di coach Bolignano esce sconfitta per la prima volta quest’anno contro la Basket School. Nell’anticipo delle 19.00 il Cus Catania non riesce a sbloccarsi in questo campionato e rimane a ancora secco nella trasferta di Piazza Armerina, che invece sale a 8. Ragusa si conferma tra le mura amiche e archivia la pratica Barcellona.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati sesta giornata

Virtus Ragusa – Barcellona 98-77

School ME – Orlandina 60-58

Bim Bum Rende – Sala Consilina 76-93

Castanea – Svincolati Milazzo 63-73

Piazza Armerina – Cus Catania 81-60

Fortitudo Messina – Pallacanestro Viola 78-86

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 10

Pallacanestro Viola 10

Virtus Ragusa 8

School ME 8

Piazza Armerina 8

Barcellona 6

Bim Bum Rende 6

Sala Consilina 6

Svincolati Milazzo 6

Castanea 4

Fortitudo Messina 0

Cus Catania 0

Prossimo Turno

Cus Catania – Fortitudo Messina

Svincolati Milazzo – Virtus Ragusa

Sala Consilina – School ME

Orlandina – Piazza Armerina

Barcellona – Bim Bum Rende

Pallacanestro Viola – Castanea