Pallacanestro Viola sei prima! I neroarancio stendono sul finale l’ottima Fortitudo Messina

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Fortitudo Messina nella sesta giornata di Serie B Interregionale girone H. Iniziano forte i siculi, mettendo in difficoltà Reggio Calabria. Il roster di coach Cavalieri rafforzato dagli innesti di Marinelli e Nnabuife dà del filo da torcere ai neroarancio. Il black out dei padroni di casa, e la mentalità giusta dei reggini cambiano le sorti della partita nell’ultimo quarto dopo tre frazioni punto a punto, con maggiore intensità della Fortitudo Messina che comunque prova una timida rimonta. I punti dei neroarancio sono così 10, raggiunta l’Orlandina perdente in questo turno contro l’altra squadra di Messina.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine, Seck guadagna la lunetta fa zero su due ai liberi. Alla tripla di Giannullo, risponde Aguzzoli. Gagliano dalla lunetta per il 6 a 2. Mavric da sotto per il -2 neroarancio. A Kader risponde Tyrtyshnyk. Uzun per il 12 a 6. Due azioni della Pallacanestro Viola, Reggio Calabria si riporta sotto. Maksimovic per il pareggio. Col tiro supplementare si va sul +1 per gli ospiti. Controsorpasso siculo, risponde Maksimovic. Tagliano in gancio, Maksimovic risponde in step back. Ancora Maksimovic dalla lunetta per il due su due. Nnabuife appoggia il 19 pari. Aguzzoli dalla lunetta fa uno su due. La tripla di Caporossi per il 22 a 20 a meno di due minuti dalla fine. Giannullo per il +4 siculo. Mavric trova lo spazio giusto in mezzo l’area. Konteh per il pareggio. Marinelli guadagna la lunetta, fa due su due. Simonetti trasforma un solo libero dei due. Si chiude con un tentativo di tiro dei neroarancio e col vantaggio della Fortitudo Messina. 26 a 25 il punteggio.

SECONDO QUARTO

Alla tripla di Mavric rispondono i siculi con un tiro dalla distanza, 29 a 28 il punteggio. Kader guadagna la lunetta, fa uno su due, 30 a 28 dopo due minuti di gioco. Marinelli in coast to coast per il +4 della Fortitudo. Aguzzoli fa uno su due. Nnabuife in penetrazione per il 34 a 29. Coach Cigarini chiama Time Out. La tripla di Binelli vale il -2 neroarancio. Tyrtyshnyk trasforma un solo libero. Tyrtyshnyk di nuovo dalla lunetta realizza tre punti su tre tiri disponibili. Nnabuife fa uno su due. Aguzzoli penetra per il 35 a 38. Tagliano per il -1 dei siculi. Ancora Tagliano per il 39 a 38 dei padroni di casa. Seck dalla lunetta fa zero su due. Coach Cavalieri chiama Time Out. Marinelli guadagna la lunetta, il suo due su due vale il 40 a 38. Coach Cigarini chiama Time Out. Azione rocambolesca, Seck guadagna la lunetta. fa uno su due, si va all’intervallo lungo sul 41 a 39.

TERZO QUARTO

Aguzzoli in penetrazione per il 41 a 41. Marinelli con una sontuosa azione per il +2 siculo. Kader per il +4 della Fortitudo. Mavric per il 45 a 43. Caporossi penetra e segna, risponde Maksimovic. Tagliano per il 47 a 45. Coach Cigarini chiama Time Out. Aguzzoli in penetrazione. La tripla di Binelli vale il sorpasso di Reggio Calabria. I tifosi in trasferta neroarancio caricano gli atleti. Mavric segna e guadagna un supplementare. Fallo tecnico a coach Cavalieri. Tyrtyshnyk segna, Mavric sbaglia. 49 – 53 il punteggio. A Marinelli risponde Tyrtyshnyk. Marinelli porta il punteggio sul 53 a 55. Tyrtyshnyk in coast to coast, risponde Marinelli. Nnabuife subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. La tripla di Binelli a fil di sirena per il 58 a 60.

ULTIMO QUARTO

Un problema tecnico col tabellone ritarda l’avvio dell’ultima frazione di gioco. Tyrtyshnyk per il +4 neroarancio. Ancora il giocatore ucraino per il 58 a 64. Coach Cavalieri chiama Time Out. Marinelli per il -4 siculo, risponde Binelli con una tripla. Maksimovic per il 60 a 69. Tyrtyshnyk per il +11. Coach Cavalieri chiama Time Out. Marinelli guadagna la lunetta fa due su due portando il punteggio sul 62 a 71. Caporossi avvicina i suoi in penetrazione. Aguzzoli guadagna la lunetta. trasforma entrambi i liberi. Tagliano dalla lunetta trasforma un solo libero. Simonetti per il +11 di Reggio Calabria. Il canestro dalla lunga distanza di Mavric per il 65 a 79 a 4:32 dal termine del match. Diversi tentativi di avvicinamento della Fortitudo. Tagliano per il -12 siculo. Simonetti dalla lunetta fa zero su due. Uzun per il 69 a 79. Fallo tecnico a Tagliano. Tyrtyshnyk dalla lunetta sbaglia il libero. +10 dei neroarancio a 1:49 dalla fine. Tagliano mantiene vivi i suoi con una tripla. Tyrtyshnyk risponde da tre fermando subito il tentativo di rimonta della Fortitudo. Entra in campo il giovane Mazza per i neroarancio. Nnabuife dalla lunetta fa due su due. Nnabuife in penetrazione per il -6 dei siculi. Tyrtyshnyk fa due due per il 76 a 84. Tyrtyshnyk subisce un ulteriore fallo e fa due su due. Marinelli a meno di dieci secondi subisce fallo. Fa due su due il giocatore siculo. Invano il tiro da tre di Mazza. Si chiude il match sul 78 a 86 per la Pallacanestro Viola.

Il tabellino

Fortitudo Messina – Pallacanestro Viola 78-86 (26-25,15-14,17-21,20-26)

Messina:Marinelli 21,Di Mauri,Bottari,Caporossi 7,Nnabuife 11,Giannullo 5,Uzun 6,Giovani,Catania,Molinia,Kader 6,Tagliano 22.All Claudio Cavalieri

Viola:Aguzzoli 12,Riversata,Simonetti 4,Konteh 2,Maksimovic 13,Mavric 13,Mazza,Seck 1,Binelli 12,Tyrtyshnyk 29,Russo,Collu.All Cigarini Ass Seby

Arbitri Matteo Filesi di Chiaramonte di Gulfi(Rg) e Federico Mameli di Augusta(Sr).