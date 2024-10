Virtus Reggio: un successo di passione e sport nei 45 anni di ginnastica artistica

Il Palacalafiore di Reggio Calabria è stato teatro di un evento memorabile sabato 8 giugno, dove la società di ginnastica Virtus Reggio ha celebrato i suoi 45 anni di attività con uno spettacolo straordinario, suggellando il suo impegno nello sviluppo sportivo e nella formazione atletica.

Il Prof. Rocco Loprevite, Presidente della Virtus Reggio, ha parlato ai nostri microfoni:

“45 anni di successi, di sport, di aggregazione culminati oggi in questo bellissimo spettacolo davanti ad un pubblico numeroso e tantissimi atleti. Importante il lavoro che abbiamo svolto durante questi anni, sono tantissimi 45 di attività e la famiglia Loprevite e la famiglia Virtus sono un po’ la stessa cosa. In questi anni abbiamo dato e contribuito alla formazione dei ragazzi perché ci siamo riuniti io e mia moglie, che siamo i fondatori della società, proprio per la passione che abbiamo per questa attività, la ginnastica ritmica.”

La Prof.ssa Caterina Albanese, Direttrice Tecnica del club, ha condiviso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto:

“Sì, sono 45 anni intensi che in realtà sembrano un soffio, vissuti intensamente con grande gioia e grande soddisfazione. Tra le più belle esperienze che abbia avuto sono gli eventi mondiali, perché abbiamo rappresentato l’Italia in varie parti del mondo e prestigiosamente ci siamo esibiti davanti all’Amerigo Vespucci. Il nostromo ha fatto attraccare la nave proprio in un punto preciso per poterci fare esibire nel luogo migliore e devo dire che anche il comandante è stato entusiasta e ha voluto il gagliardetto. Altro grande successo è stato quello di avere ricevuto il San Giorgio d’Oro, massimo riconoscimento del Comune di Reggio Calabria“

L’evento, durato circa due ore, ha visto le atlete esibirsi in coreografie affascinanti e tecnicamente impeccabili, curate dalla Prof.ssa Carmen Loprevite, Direttrice Tecnica ed Artistica della Virtus. Le giovani ginnaste, vestite con eleganti body bianchi, hanno incantato il pubblico presente con la loro grazia e abilità.

La società può vantarsi di numerosi successi a livello competitivo, avendo conquistato 78 Titoli italiani Federali, raggiunto la Finale Nazionale per la serie A e partecipato a eventi internazionali di prestigio come l’Eurogym e la Gymnaestrada Mondiale.

All’evento erano presenti figure del panorama sportivo e istituzionale, tra cui il Consigliere delegato allo Sport del comune di Reggio Calabria, Gianni Latella; Antonello Scagliola, presidente del Comitato Paralimpico Calabria; Walter Malacrino, Coordinatore Regionale della Calabria di Sport & Salute, che hanno avuto l’onore di premiare le atlete per le loro prestazioni.

L’evento non solo ha celebrato i successi passati, ma ha anche posto le basi per un futuro radioso, promuovendo la ginnastica come uno strumento di crescita personale e comunitaria. Il lavoro di Virtus Reggio nel formare atleti eccellenti e cittadini responsabili continua a essere un esempio luminoso di come lo sport possa essere un catalizzatore per il benessere e l’unità sociale.

Con le parole del Prof. Loprevite,

“Questi 45 anni sono stati un viaggio incredibile, e siamo pronti a continuare a essere un pilastro per la nostra comunità, dimostrando che la passione per lo sport e per la ginnastica può realmente fare la differenza nella vita delle persone.”

La storia di Virtus Reggio è una testimonianza concreta dell’importanza dello sport nella formazione di legami forti e nella promozione di un senso di appartenenza e di successo collettivo.