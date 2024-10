Virtus Reggio Ginnastica conquista 3 titoli regionali ed un argento

Quella di domenica 15 aprile è stata una giornata intensa ed impegnativa per le ginnaste individualiste della Soc. Ginnastica Virtus Reggio che, presso la palestra Coni di Catanzaro, si sono avvicendate nelle varie categorie del Campionato Regionale Silver di Ginnastica Ritmica valevole altresì per l’ammissione alle finali Nazionali che si disputeranno a Rimini dal 22 Giugno al 1 Luglio. Le atlete della Virtus hanno conquistato tre titoli regionali ed un secondo posto. Bordonaro Fabrizia, Fascì Marika, Marra Chiara e Speranza Desirè si sono avvicendate in pedana nelle loro rispettive categorie con gli esercizi a corpo libero, con la palla e con il cerchio fornendo prove impeccabili quanto ad esecuzione e mettendo in evidenza oltre alla padronanza tecnica, espressività eleganza e determinazione negli esercizi pennellati artisticamente in base alle caratteristiche delle singole ginnaste. MARIKA FASCI’ , Prima Classificata Cat. LA-Junior 3 ;CHIARA MARRA , Prima Classificata Cat. LA- Senior 1 ; FABRIZIA BORDONARO, Prima Classificata Cat LB – Senior 2 ;

DESIRE’ SPERANZA , Seconda Classificata Cat. LB – Junior 2. Risultati di tutto riguardo che ripagano ginnaste e staff tecnico per il grande lavoro svolto con impegno e professionalità dalle tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite.