Vis incontenibile anche a S. Filippo del Mela. Espugnato il PalaCocuzza 91-66

Quella di S. Filippo del Mela rappresentava la prova del nove per gli uomini di coach D’Arrigo. Il classico match in cui non c’era nulla da guadagnare, ma tutto da perdere. Ebbene la Vis ha superato la prova a pieni voti, dominando dalla palla a due alla sirena e dando un’impressione di superiorità a tratti imbarazzante.Missione compiuta, dunque. Quarto successo consecutivo in cassaforte e vetta della classifica confermata, almeno per 24 ore in solitaria, in attesa dei risultati odierni di Cefalù e Cosenza.Pronti e via e i reggini fanno capire subito ai siciliani l’aria che tira piazzando un 10-0 di parziale siglato interamente dal duo Warwick/Carnazza. I “baby” terribili di coach Romeo reagiscono e impattano sul 17 pari grazie a una tripla dell’ispirato Pandolfi. Ma è solo un fuoco di paglia. Da li in poi, infatti, non ci sarà più storia. La Vis prende decisamente il comando delle operazioni e dà spettacolo su entrambi i lati del campo, trascinata da un Zampogna in versione “monstre”.Fino all’intervallo è un autentico bombardamento. Nove triple (di cui una pazzesca di Pellegrino Yasakov sulla sirena) scavano un vuoto incolmabile tra le due compagini, con i reggini che chiudono il primo tempo ad un rassicurante + 29.Nella ripresa Grasso e compagni si limitano a gestire senza forzare i ritmi. I locali perdono per espulsione coach Romeo (doppio tecnico alla panchina) e Albana (doppio fallo antisportivo), ma riescono ugualmente a tenere il campo con dignità e a contenere il passivo entro limiti accettabili.Alla fine lo sportivissimo pubblico siciliano riversa applausi per tutti, vincitori e vinti. Il dg Di Bernardo gongola raggiante a fine match. Il poker sul tavolo del campionato è servito…Questo il tabellino della gara:Centro Convenienza S. Filippo del Mela – Vis Reggio Calabria 66-91(19-28, 28-57, 45-72)Centro Convenienza S. Filippo del Mela: Carpinteri 14, Pandolfi 9, Albana 14, Luzza 16, Laganà 11, Pauleso, Rizzo, Kipa 2, Colica, Romeo, N.E. Allenatore: Romeo. Assistente: Calderone.Vis Reggio Calabria: Zampogna 16, Grasso 14, Carnazza 12, Pellegrino Yasakov 16, Warwick 16, Barrile 2, Tramontana 8, Viglianisi 7, Di Dio. Allenatore: D’Arrigo. Assistente: Cugliandro.Arbitri: Ferrara di Ragusa e Giunta di Ragusa.