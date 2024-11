Vis-Milazzo il 19 ottobre in posticipo alle 19.30

Il match fra Vis Reggio Calabria e Amendolia Assicurazioni Milazzo, valevole per la terza giornata del girone I di serie C nazionale, si disputerà domenica 19 ottobre non alle ore 18, come da calendario originale, ma in posticipo serale alle 19.30. La società reggina, previ accordi telefonici col sodalizio siciliano, ha chiesto e ottenuto dalla Lega l’inizio ritardato dell’incontro per evitare la contemporaneità con la partita della Viola, anch’essa in programma alle 18. Dopo il blitz esterno di Crotone i bianco/amaranto di coach D’Arrigo, in evidente crescendo di condizione, sono intenzionati a proseguire nel buon avvio di stagione e vogliono ottenere la terza vittoria consecutiva. L’avversario di turno, però, non è dei più agevoli. Milazzo domenica scorsa ha centrato l’exploit di giornata, fermando a domicilio Capo D’Orlando, una delle favorite alla vittoria finale del campionato. Il play Rath e l’evergreen Li Vecchi sono i punti di forza del quintetto di coach Fiasconaro, desideroso più che mai di fare lo sgambetto a Grasso e compagni. Ma la Vis, che per l’occasione dovrebbe recuperare Zampogna dopo lo stop forzato di Crotone, farà di tutto per mantenere la vetta della classifica. Vincere contro i mamertini aumenterebbe a dismisura l’autostima di un gruppo che cresce in palestra giorno dopo giorno, lanciando al contempo un segnale importante a tutte le rivali accreditate per la lotta al vertice.Arbitrerà la coppia siciliana formata da Luca Massari di Ragusa e Giuseppe Caci di Gela. click on line