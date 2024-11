Vis-Patti vale il primo posto per i reggini

Ultima fatica di regular season per la Vis Reggio Calabria. I bianco/amaranto di coach D’Arrigo, già certi dei play off dopo l’esaltante blitz esterno di Cefalù della scorsa settimana, ospitano Patti al PalaBotteghelle in un match decisivo per le sorti del campionato.

Entrambe le squadre si giocano tantissimo. I padroni di casa hanno la ghiotta occasione, vincendo, di chiudere al primo posto il girone e usufruire così di un calendario più agevole (almeno sulla carta) nella seconda fase; i messinesi, invece, sono all’ultima spiaggia e non avranno alternative al successo se vorranno conservare la terza posizione (ultima utile per i play off) ed evitare il sorpasso last minute di Capo d’Orlando.

Posta in palio dunque altissima sul parquet dell’impianto di Largo Botteghelle. Il capitano della Vis, Sebastiano Grasso, chiama a raccolta la città. “Contro Patti ci giochiamo il primo posto in classifica, abbiamo bisogno del sostegno di tutti e, in particolare, dei nostri tifosi, che invito ad accorrere in massa al palazzetto. Mi auguro di vedere sugli spalti tanta gente indossare una maglietta bianca e tifare Vis. Per noi è un appuntamento importante, una sorta di play off anticipato che non vogliamo assolutamente fallire per arrivare nelle migliori condizioni a giocarci la serie B”.

All’andata (era il 14 gennaio) i siciliani s’imposero 79-64, infrangendo i sogni dei reggini di qualificarsi alle final eight di Coppa Italia. Adesso la Vis proverà a “ricambiare” la cortesia, estromettendo Patti dalla post season e concludendo in vetta un campionato a dir poco straordinario.

Palla a due domani al PalaBotteghelle alle ore 18.

Arbitrerà la coppia siciliana composta da Gianpaolo Ferrara di Ragusa e Anna Rita Castiglione di Palermo.