Vis Reggio Calabria ko a Mazara, i siciliani s’impongono 77-61

di Nicolino D’Ascoli – Botta tremenda per la Vis Reggio Calabria che in formazione d’emergenza (solo 8 uomini a referto) e con un roster afflitto da svariati problemi fisici non riescono ad espugnare Mazara e capitolano per 77 a 61. I trapanesi così mettono la freccia e sorpassano i reggini in classifica.Come detto in settimana, le condizioni di salute precarie di Tramontana e Carnazza non convicono coach D’Arrigo che non li rischia e li lascia in panchina, almeno inizialmente. Spazio dunque nel quintetto per il giovane Barrile e per Dario Costa. Il primo quarto è uno shock per la Vis che va sotto di 12 punti senza riuscire nemmeno a infilare un canestro. L’intervallo si chiude addirittura con un parziale di 49-29 per Mazara. Profonda notte ed incubo per i bianco/amaranto sotto di 20 lunghezze.Capitan Grasso (25 punti per lui) nel terzo quarto tenta di scuotere i compagni e prende per mano la squadra portandola più volte a – 9 dai siciliani, ma Degregori, Naso e Marengo respingono ogni tentativo di rimonta e consentono a Mazara di incamerare il quinto successo consecutivo.Il finale come detto prima è di 77 a 61, i reggini perdono la quinta posizione e scivolano addirittura al settimo posto. Sabato prossimo in casa, al Pala Botteghelle, arriverà Gela per un anticipo della sedicesima giornata da non perdere. La Vis Reggio Calabria deve immediatamente recuperare testa e gambe e non fallire l’appuntamento con il fanalino di coda Gela. I due punti sono alla portata.Questo il tabellino della gara:Basket Mazara – Vis Reggio Calabria 77-61 (25-10, 24-19, 10-21, 18-11)Basket Mazara: Degregori 25, Bruno 7, Gullo 4, Naso 17, Salvadori 6,Gilante, Marengo 16, Rizzo 2, N.E.: Marrone. Allenatore: Bonanno.Vis Reggio Calabria: Vozza 6, D. Costa 3, Grasso 25, Barrile 3, R. Costa 6, Tramontana 3, Carnazza 15, Cedro. Allenatore: D’Arrigo.Arbitri: Giordano di Gela e Ferraro di Ragusa.