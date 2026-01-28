Reggio, il Questore Sirna in visita alla Mediterranea

Il Rettore ha espresso al Questore, in nome dell’intera Comunità Accademica della Mediterranea, gratitudine per l’incontro

Questa mattina il Dott. Paolo Sirna, a pochi giorni dal suo insediamento come Questore di Reggio Calabria, si è recato in visita istituzionale presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il Dott. Paolo Sirna si è intrattenuto con il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti.

Incontro con il Rettore e auguri di buon lavoro

Il Rettore ha espresso al Questore, in nome dell’intera Comunità Accademica della Mediterranea, gratitudine per l’incontro odierno e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso e delicato incarico.