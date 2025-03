Reggio, proseguono le visite mediche gratuite promosse dalla Parrocchia

Proseguono con grande successo le visite mediche gratuite periodiche organizzate dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, presso i locali parrocchiali della Chiesa Santa Maria della Neve a Riparo (Reggio Calabria). L’iniziativa si propone di offrire un servizio sanitario alle persone con difficoltà economiche e di rispondere ai lunghi tempi di attesa nella sanità pubblica, unendo la solidarietà alla prevenzione sanitaria.

Le prossime visite si svolgeranno a partire da mercoledì 26 marzo prossimo e continueranno periodicamente.

Questi appuntamenti periodici sono pensati in particolare per coloro che non possono permettersi le spese per visite mediche private o che non riescono ad ottenere appuntamenti tempestivi nel sistema sanitario pubblico.

Leggi anche

L’iniziativa offre consulenze mediche specialistiche gratuite, con la disponibilità dei seguenti esperti, muniti delle necessarie attrezzature diagnostiche, come elettrocardiogramma, ecografi e altri strumenti professionali:

Dott. Luca Carbone, urologo

Dott. Francesco Catalano, nefrologo

Dott. Francesco Ciancia, cardiologo

Dott.ssa Caterina Stelitano, ematologa

Le visite saranno gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione chiamando al 389 31 57 118, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Questo garantirà un’organizzazione ottimale e permetterà di gestire al meglio i tempi di attesa, assicurando una visita tempestiva e di qualità.

Un pensiero di Don Giovanni Gattuso, Parroco di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve:

“In questi tempi difficili, la salute è un bene prezioso che non dovrebbe mai essere un lusso, ma un diritto per tutti. Come ci insegna la parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-37), siamo chiamati a prenderci cura degli altri, specialmente di chi è in difficoltà. In questo spirito, la nostra comunità parrocchiale, insieme ai medici che generosamente offrono il loro tempo e la loro professionalità, vuole essere vicino a chi ha bisogno, offrendo un servizio sanitario di qualità a chi ne ha meno accesso. È un piccolo gesto di solidarietà, ma che speriamo possa fare una grande differenza nella vita di chi ne ha bisogno”.

Un invito alla comunità

Si invita la cittadinanza, in particolare coloro che si trovano in difficoltà economiche o che non riescono ad accedere rapidamente a servizi sanitari pubblici, a prenotarsi chiamando al numero indicato per usufruire di questa opportunità di cura e prevenzione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve al 389 31 57 118.

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve ringrazia sentitamente i medici partecipanti per la loro disponibilità e il loro impegno continuo a favore della salute della comunità.