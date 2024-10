A Reggio visite mediche gratuite per i più vulnerabili

Visite mediche gratuite a Riparo di Cannavò per chi è in difficoltà economica. Ecco gli specialisti e come prenotare

Visite mediche gratuite: l’iniziativa della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve

Visite mediche accessibili a tutti e in tempi rapidi, superando le barriere economiche che impediscono alle persone di ricevere le cure. La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, guidata dal parroco don Giovanni Gattuso, in collaborazione con il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Sezione di Reggio Calabria, annuncia l’organizzazione di visite mediche gratuite per persone in difficoltà economiche e sociali.

Dettagli dell’iniziativa

Le visite si svolgeranno il 22 ottobre prossimo, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso i locali parrocchiali della Chiesa S. Maria della Neve in Riparo di Cannavò, previa prenotazione al numero 3893157118. Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Specialisti disponibili

Saranno disponibili i seguenti specialisti:

Dr. Emanuele Nazario Scarlata – Angiologo

– Angiologo Dr.ssa Eleonora Maria Rosaria Barreca – Nefrologo

– Nefrologo Dr. Marco Umberto Scaramozzino – Pneumologo

– Pneumologo Dr. Maurizio Caminiti – Reumatologo

– Reumatologo Dr. Domenico Quattrone – Terapia del dolore

Le visite specialistiche sono offerte a titolo completamente gratuito e coordinate dal Dr. Emanuele Nazario Scarlata, Cavaliere di Merito con Placca d’Argento, referente del SMOCSG Sezione di Reggio Calabria.

Un’iniziativa a favore dei più vulnerabili

Una delle caratteristiche distintive di questa iniziativa è l’attenzione ai più vulnerabili della società. Saranno privilegiate le persone che hanno maggiormente bisogno di assistenza, affinché ricevano il supporto necessario.

L’obiettivo, spiegano i promotori dell’iniziativa, è colmare il divario tra l’accesso alla medicina e le risorse finanziarie disponibili, creando un meccanismo di solidarietà che mette al centro le categorie più svantaggiate della popolazione.