Vittoria a tavolino per la Pro Reggina ‘97. Prossimo impegno Domenica a Potenza.

di Nicolino D’Ascoli – Vittoria a tavolino 6 a 0 per la Pro Reggina ’97 contro Molfetta, rea di non essersi presentata presso il “PalaBotteghelle” per disputare l’incontro di campionato. Sconfitta ed esclusione dal torneo nazionale di calcio a 5 femminile vista la quarta mancata presentazione in gare ufficiali per la squadra Pugliese. I direttori di gara Rulli e Schirripa non hanno potuto far altro che attendere il tempo necessario e decretare la vittoria alla compagine Reggina.La Pro Reggina ne ha così approfittato per disputare un’amichevole contro Futsal Melito, campioni in carica della Coppa Italia Calabria, trofeo da poco conquistato. Una grande opportunità concessa alle Reggine per tenere i ritmi di gioco e testare la condizione fisica dopo le festività Natalizie. Immancabile il commento di coach Enzo Tramontana a fine gara : “E’ stato un buon test. Ci ha consentito di provare schemi e soluzioni di gioco. Durante lo stop del campionato, abbiamo lavorato con grande intensità sia a livello tattico che atletico. E’ stato importante dunque, poter smaltire i carichi accumulati e ritrovare il giusto ritmo della gara. Purtroppo, una nota negativa è stato l’infortunio alla coscia destra occorso a Roberta Napoli. Nei prossimi giorni sarà sottoposta ad accertamenti medici per valutare l’entità del danno”.Per onor di cronaca l’amichevole è terminata con il risultato di 9 a 1 per la Pro Reggina ’97.Il prossimo impegno per la squadra calabrese sarà domenica 19 Gennaio in trasferta contro il Cus Potenza. All’andata la Pro Reggina si impose al “PalaBotteghelle”: “Il nostro approccio sarà sempre uguale – ha commentato Tramontana. Massima determinazione e concentrazione per gestire nel modo migliore la partita, concedendo poco ai nostri avversari. Abbiamo grande voglia di centrare la qualificazione ai play off, consapevoli di dover affrontare un intenso e faticoso girone di ritorno”.