Vittoria casalinga della Viola Basket contro Treviglio

di Domenico Suraci – La Viola Basket trascinata da un super Legion, autore di 37 punti, vince, anche se solo di due (90 – 88) al PalaCalafiore. Inizio scoppiettante per i neroarancio che rimangono in vantaggio sino a prima dell’intervallo lungo.

Gli ospiti giocano bene il terzo quarto di gioco, cambiano l’inerzia del match. Il pubblico carica i neroarancio anche se Treviglio dal canto suo sbaglia davvero poco.

Gli ultimi minuti di gioco, molto concitati, vedono protagonisti Fabi e soprattutto l’MVP della serata Legion, che portano la viola a conquistare una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale.

“Vincere aiuta a vincere – dice coach Paternoster a fine gara-. Dopo la vittoria conquistata contro Tortona, ovviamente siamo scesi in campo con un piglio diverso. Recuperare otto punti ad una buona squadra come Treviglio ed avere la lucidità di riuscire ad attaccare e chiudere partita a nostro vantaggio, è una grande soddisfazione. Siamo stati bravi. Certo, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, si fanno per esempio passaggi a vuoto che non possiamo permetterci. Da questo punto di vista dobbiamo crescere. Stasera però sono molto soddisfatto”.

Prossimo turno, domenica in trasferta, contro Latina.

Tabellino

Viola Reggio Calabria – Remer Blu basket Treviglio 90-88

(24-17; 22-23; 21-30; 23-18)

Viola Reggio Calabria: Radic 14, Taflaj 2, Ciccarello n.e., Lupusor, Legion 37, Caroti 10, Fabi 23, Guaccio nel., Marulli n.e., Micevic, Fallucca 4. Coach: A. Paternoster

Remer Blu Basket Treviglio: Cesana 1, Pecchia, Dessì, Sorokas 10, Marino 24, Marini 4, Mezzanotte 1, Genovese 18, Nwohuocha 4, Sollazzo 26. Coach: A. Vertemati

Arbitri: Cappello, Raimondo, Buttinelli.