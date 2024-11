Vittoria della Viola al PalaCalafiore contro Ferentino

di Domenico Suraci – La Bermè Viola batte Ferentino al PalaCalafiore, portandosi a 16 punti in classifica. Successo ottenuto al termine di una gara molto combattuta, in particolar modo nel finale. Si arriva all’intervallo lungo con un punteggio di grande equilibrio, è infatti, di 39 a 36 lo score per i padroni di casa. I neroarancio nei successivi due quarti mantengono la concentrazione giusta tanto da portare avanti il punteggio fino agli otto punti del finale del terzo quarto grazie ad un eccezionale Adegboye, al suo secondo match con la Viola che trascina tutti i suo compagni. L’inizio dell’ultimo quarto vede la reazione di Ferentino che fino alla fine dà del filo da torcere ai reggini portandosi con una tripla di Raymonds a soli due punti a pochi secondi dal termine (78-76). Il tiro libero messo a segno da Rullo su due a disposizione dovrebbe mettere a sicuro la partita, ma non è finita. Raspino ha la possibilità di ridurre il distacco ma con uno 0/2 dalla lunetta, Ferentino perde ogni speranza. Il punteggio definitivo è di 79 a 76.

In conferenza stampa il coach Ansaloni, vecchia conoscenza di Reggio Calabria, in quanto ex giocatore della Viola, ammette che la sua squadra è mancata nei momenti decisivi soprattutto nello sprint finale che ha visto vincere al fotofinish i padroni di casa. Il Coach Benedetto, contento della prestazione dei suoi apprezza come il lavoro duro dell’ultima settimana di allenamento abbia ripagato garantendo una vittoria che risulta fondamentale per il cammino di questo gruppo che ha tanta voglia di continuare a fare bene. Prossimo impegno domenica 7 febbraio in trasferta contro Latina.

TABELLINO

Bermè Viola Reggio Calabria-FMC Ferentino 79-76 (21-21; 18-15; 20-15; 20-25)

VIOLA: Adegboye 18, Rullo 12, Crosariol 17, Brackins 16, Dobbins 9, Costa, Lupusor, Pandolfi, Sindoni, Spinelli 7.

Coach: G.Benedetto

FERENTINO: Gigli 6, Raspino 2, Imbrò 20, Bowers 12, Raymond 17, Bulleri 5, Galuppi, Benevelli 6, Carnovali 8, Benvenuti.

Coach: L. Ansaloni

Arbitri: Mauro Moretti, Marco Pierantozzi, Stefano Del Greco.